才說不談政治！巴菲特狠批美國關稅是「巨大錯誤」惹怒全球75億人

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特3日批評美國總統川普強硬貿易政策，認為對全球其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯，但未直接點名川普，這是巴菲特截至目前為止，對關稅最直接了當的評論。

巴菲特在波克夏年度股東會上說：「貿易不應變成武器。我確實認為，如果全球其他地區變得更繁榮─這不會犧牲我們的利益─我們也會變得更昌盛，而且安全感會提升，各位的子女未來會感受到這點。」

巴菲特表示，貿易和關稅可能是一種「戰爭行為」，美國應尋求與全球其他國家貿易，彼此都該做自己最擅長的事。巴菲特說：「如果全球有75億人不太喜歡你，但有3億人卻自鳴得意，自認表現很好，我認為這是巨大的錯誤。」

白宮上月祭出好幾個世代以來最高的進口關稅，震驚全球，華爾街隨之劇烈波動。川普隨後突然宣布對大多數國家加徵關稅的時間延後90天，但中國大陸除外。

根據波克夏股東會規範，巴菲特在股東會上接受提問時，將避談兩個主題，分別是政治及波克夏買賣的股票。不過，基於股東可能詢問關稅政策對波克夏及經濟的影響，外界認為巴菲特可能難以避開政治議題。