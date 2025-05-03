快訊

廖峻3度中風…兒千字文認不受寵 控「外人」挑撥掀家醜：法庭見

南港Lalaport前天才停電害人困電梯 今又陷漆黑民眾怒：危機處理非常糟

美國將退出調解俄烏戰爭？國務院發言人談話引揣測 本人急發聲

遇生存威脅！Nike、愛迪達等76家業者 籲川普豁免鞋產品關稅

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）4月29日致函白宮，呼籲川普政府考量對其產品豁免關稅，Nike、愛迪達（Adidas）等知名品牌都簽署該信件。路透
美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）4月29日致函白宮，呼籲川普政府考量對其產品豁免關稅，Nike、愛迪達（Adidas）等知名品牌都簽署該信件。路透

美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致函白宮，呼籲川普政府將鞋類商品排除在對等關稅清單之外，直言關稅將對製鞋業構成生存威脅。共有76個鞋類品牌參與署名，包含Nike、愛迪達美國子公司、Under Armour及Puma等品牌都在其列。

FDRA在這封日期為4月29日的信中指出，加徵關稅將會推高美國鞋類成本，甚至使企業面臨倒閉，希望川普重新考慮關稅措施，「許多為中低收入家庭生產平價鞋類的公司，根本無力承擔如此高的關稅，也無法轉嫁這些成本，若沒有立即採取行動，這些公司就只能倒閉，目前許多訂單都已被擱置，美國消費者的鞋類庫存可能很快就會見底」。

FDRA也說，「如果目前的情況持續，美國鞋業工人及消費者將蒙受損失」，「這是一場緊急狀況，需要立即的關注與行動」。

信中還表示，關稅不會推動製鞋業回流美國，因為這需要大量資本投資，和為期數年的規劃，才能完成供應轉移，企業法一面調整商業模式以重新聚焦國內市場，一面又要吸收新成本。

愛迪達在本周稍早已示警，關稅將會讓美國消費者承受更高的定價。Nike財務長在3月底時曾說，全球性的關稅及經濟不確定性將可能導致本季銷售下滑。

如越南及印尼等主要鞋類生產國，也面臨潛在的高額關稅稅率。Nike有一半的鞋款是在越南製造。

品牌 川普 美國 關稅

延伸閱讀

美使館讚川普百日成就 中網批：自戀到變態、不要臉

川普簽令停發經費 PBS和NPR斥違法、準備提告

再槓上！川普威脅取消免稅資格 哈佛大學聲明曝光：極度非法

川普屬意的聯準會主席新人選華許 是何許人也？

相關新聞

為反制關稅…陸實施稀土出口管制 逾月全球稀土價格「飆漲3倍」

大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。日...

美中貿易溝通陷僵局！陸建議派特使對話 美點「王毅不合適」首選人是他

香港南華早報報導，美國傾向由總統川普直接與中國國家主席習近平就關稅談判，但中國認為風險太大，建議派特使展開對話。美方首選...

疾呼遇「生存威脅」！Nike、愛迪達等76家業者 籲川普豁免鞋類產品關稅

美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致函白宮，呼籲川普政府將鞋類商品排除在對等關稅清單之外，直言關稅將對製鞋業構成生...

美國汽車零件關稅生效 恐衝擊日企出口

美國總統川普政府今天起對引擎、變速箱等主要汽車零件課徵25%關稅。日媒報導，這些產品屬於日本對美出口的重要產品，美方此舉...

美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效 南韓業界戒慎恐懼

韓聯社3日華府專電報導，美國總統川普對進口汽車零部件徵收的25%關稅，已於當地時間3日正式生效。

美小額包裹關稅豁免終止 部分業者暫停對美出貨

由於美國讓小額包裹享有關稅豁免的待遇今天終止，部分零售商已停止向美國顧客銷售產品，其他業者則正在尋找暫時因應方案，希望關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。