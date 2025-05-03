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為反制關稅…陸實施稀土出口管制 逾月全球稀土價格「飆漲3倍」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。(本報資料照片)
大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。(本報資料照片)

大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。日本學者指出，長期的供應限制可能會使整個電動汽車生產無法進行。

星島日報引述日經報導，截至5月1日，歐洲鏑價已自4月初以來上漲兩倍，達到每公斤850美元；鋱價則從每公斤965美元上漲至3,000美元，根據可追溯至2015年5月的數據，兩者均錄得最大月度漲幅和最高價格。

為反制美國對等關稅措施，大陸商務部4日會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。大陸商務部發言人當時表示，此次依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益。

報導指出，全球九成精煉稀土來自大陸，中國限制出口的7種元素被歸類為更為罕見的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供應都來自大陸。瑞穗銀行產業研究部分析師佐藤隆宏表示，很難用其他國家生產的材料來替代受限制的稀土。

稀土金屬對製造電動汽車、風力渦輪機電機和飛機等先進產品至關重要，即使少量添加也能提高材料性能。重稀土價格的上漲直接影響了電動汽車和其他產品中使用的電機成本。東京大學工業科學研究所教授岡部徹指出，長期的供應限制可能會使整個電動汽車生產無法進行。

另一方面，金融界報導，招商證券認為，大陸稀土實施出口管制後短期海外將面臨搶單，造成海外稀土價格大漲。反觀大陸國內，稀土深加工企業迎來發展機遇，因加工後的部分稀土產品不在此次出口管制範圍內，企業利潤空間得以拓展，進而推動大陸稀土價格上升。未來大陸外稀土中樞價格將上移，短期預計海外稀土價格將高於國內，中期價格有望收斂，整體中樞價格持續上移。

川普 稀土 關稅

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