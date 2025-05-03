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從加州港口看川普關稅戰影響 貨物驟減碼頭寂靜

中央社／ 加州聖貝德羅2日綜合外電報導

在美國加州洛杉磯港，起重機卸下亞洲貨櫃的頻率驟減，以往的嘈雜碼頭也安靜下來。港務主任塞洛卡（GeneSeroka）說：「簡直落針可聞，這很不尋常。」

法新社報導，從這個非正式量表看來，美國經濟在總統川普向中國發起貿易戰之際，正面臨放緩。

洛杉磯港（Port of Los Angeles）與鄰近的長堤港（Port of Long Beach）都是中國和亞洲其他地方的商品進入美國的最大門戶，這讓洛杉磯港成了新興危機的首批受害者之一，數以百萬計美國人的生活隨後也可能受到影響。

川普一下實施、一下暫緩的關稅措施及其他國家的報復行動令進口商膽怯，他們已逐漸減少家具、玩具、衣物的普通訂單。

塞洛卡說，本月4日當週，洛杉磯港接收的貨物最多將比去年同期減少35%。

長堤港表示，預估整個5月的進口貨物將減少3成。

此外，已有數十艘船取消運貨到這兩座港口的行程。

塞洛卡說：「許多零售商和製造業者都按下暫停鍵，不再接收任何來自中國的貨物。」

中國是受川普關稅措施打擊最嚴重的國家，部分貨物稅率高達145%。

今年的商品銷量或許不會成長，但勢必會漲價。

塞洛卡說：「實際上，現在中國製產品的成本比上個月貴了2.5倍。」

他指出，白宮若不改變心意重新開放貿易，消費者很快就會開始發現商品缺貨。

他說：「美國進口商告訴我，尤其是零售業，他們手上現在約有5到7週的正常庫存…如果這場貿易爭端再拖下去，我們可能會看到商店貨架和網路購物平台上的品項變少。」

物流工人蒙塔波（Antonio Montalbo）說，他因為受夠通貨膨脹，在去年11月總統大選把票投給川普，相信他能救經濟。

如今蒙塔波說：「現在我們碰上比通膨更糟糕的事，就是關稅。」

川普 關稅

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