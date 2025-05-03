美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效 南韓業界戒慎恐懼

韓聯社3日華府專電報導，美國總統川普對進口汽車零部件徵收的25%關稅，已於當地時間3日正式生效。

根據川普3月26日發布的公告，對進口汽車零部件徵收的25%關稅，從美東時間當天凌晨0點1分（台灣時間3日中午12點01分）開始正式徵收。

此前，對外國整車徵收的25%關稅，已從上月3日凌晨0點1分開始施行。

不過，為了減輕在美國擁有整車生產設施的汽車製造商的負擔，川普4月29日通過修訂公告，宣布對汽車零部件的關稅在未來兩年內部分緩解。

具體來說，從今年4月3日到明年4月30日，美國境內組裝汽車價格中相當於15%的零部件，將獲得一年期的關稅豁免；從明年5月1日到2027年4月30日，則對相當於10%的零部件免徵關稅。

此外，川普還簽署了一項單獨行政命令，規定汽車及零部件、對加拿大與墨西哥的關稅、鋁關稅、鋼鐵關稅之間不會重疊徵收，若某產品同時適用多項關稅，則優先適用汽車及零部件的關稅。

儘管這樣對汽車零部件的關稅比最初計畫有所緩解，讓南韓零部件企業多少鬆了一口氣，但由於對美出口佔比高，仍不可避免將遭受打擊。

關稅可能導致整車的最終消費者價格上漲，進而引發對外國零部件需求的萎縮，導致出口減少。

根據韓國貿易協會的數據，韓國汽車零部件對美出口比重，從2020年的29.5%上升到去年的36.5%。

在美國汽車零部件進口總額中，韓國製品的比重截至去年為6.4%，金額約為135億美元。

細分來看，包括電池、電機等電動化零部件（30億美元）、底盤及驅動軸零部件（30億美元）、汽車用電子電氣零部件（25億美元）、車身及零部件（23億美元）、引擎及零部件（13億美元）、汽車用輪胎及內胎（8億美元）等。