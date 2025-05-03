美財長：冬季購物季前 美中可望達協議

美國財長貝森特一日接受福斯財經新聞訪問時，首次提及美中可望在今年冬季購物旺季前達成貿易協議，但仍堅稱美國在這場關稅戰占優勢。

貝森特在「與瑪莉亞早晨有約」節目中向主持人巴蒂羅莫說，美中有望冬季購物旺季前達成貿易協議。這是他首度對此提出時間表。

陸：美若想談應拿出誠意

中國大陸商務部二日首度表態，其發言人說「中方立場始終如一。打，奉陪到底；談，大門敞開」，關稅戰、貿易戰是由美單方發起的，想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。

紐約時報四月卅日報導，由於關稅戰凍結供應鏈，中國玩具製造商已不再出貨，零售商擔心耶誕節出現玩具短缺及價格上漲，有些零售商擔心公司經營無以為繼。

貝森特反嗆陸會先撐不住

但貝森特也放話，若冬季假期的大訂單沒到位，將對中國經濟造成毀滅性打擊；「中國商業模式是建立在向美國出售價廉商品的基礎上。他們賣給我們的商品（數量）是我們賣給他們的五倍左右，他們的工廠正關閉。要是沒訂單，對中國人可能是毀滅性的（後果）」。

貝森特還說，「我們看到中國公布的（國內生產毛額ＧＤＰ）數據很糟糕，也看到估計中國職缺減少的數字很高，從五百萬至一千萬個。因此中國經濟正大幅走緩」。他受訪時也表明「戰略不確定性」是美國總統川普的談判策略，幾乎每天、每周將視談判情況來做出改變。

貝森特並重申，中國對美國進口品徵百分之一二五的關稅，而美國對中國進口產品徵百分之一四五的關稅，中國方面將撐不下去；「我們將重新檢視川普的第一階段貿易協議」，中國要履行此前承諾，拆除不公平的貿易壁壘。

第一階段協議是川普第一任時，美中二○二○年一月達成的貿易協議。

貝森特提到，美中關稅之爭「需見到緩解」，中國也需「再平衡」。若美中能一起再平衡，將是件大事，而美中是史上最不平衡的經濟關係，需重新平衡。他強調，美中經濟關係的一切條件都擺在桌面上，「我相信中方願達成協議」。

就美國商會近日致函川普政府，請求關稅政策排除小型企業，以免美國經濟落入蕭條，也避免對美國中小企業造成不可逆的傷害，白宮副幕僚長米勒一日說，川普政府將給予這些企業減稅。

歐盟：不接受美10％關稅

另外，英國金融時報一日報導，歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇說，為了緩解歐美貿易失衡問題，歐盟正考慮擴大從美國進口商品，金額達五百億歐元，並強調雙方已在達成協議上取得一定進展。但歐盟不會接受美國對歐盟商品持續徵百分之十關稅作為合理的談判結果。