川普政府對汽車等加徵關稅 石破茂：絕對無法接受

中央社／ 東京2日專電

日本首相石破茂今天在民營媒體上直言，川普政府對日本的汽車等加徵關稅的作法，日本絕對不能接受。有關美國期待削減對日貿易赤字一事，石破表示，「會盡可能做，但絕不能導致日本的就業機會喪失」。

日本與美國政府今天（美東時間5月1日）就關稅在美國財政部內最大的廳室召開第2輪閣員級談判，歷時2小時。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出席，日方由經濟再生大臣赤澤亮正出席。

赤澤在會後的記者會上，就川普關稅表示「已強烈要求（美方）重新檢視一連串措施」。雙方同意明天起展開事務層級密切的協商，並在5月中以後再度召開閣員級談判。

針對美日關稅談判，石破在首相官邸（行政中心）對媒體表示，「當然是早一點談妥是最好的，但絕不能為了搶快而損及國家利益」。

石破還說，接獲赤澤報告得知「美日雙方目前尚未找到共識，但進行了非常具前瞻性、建設性的談判」。

日本要求美國撤銷關稅措施的立場不變。石破強調，「彼此都是為了國家利益在談判，將全力以赴」。至於美日的關稅談判何時才能達成共識，石破說：「這不應該講」。

日本經濟新聞報導，美日部長級關稅談判，今天美方提示了「框架案」，內容是以對等關稅為主的對象，包括汽車、鋼鐵、鋁等的關稅要調降有難度。美方還說明了要求日本重新調整與汽車有關的非關稅壁壘措施、農產品擴大進口等，這些與美方要求刪減對日貿易赤字有關。

對此，日方強烈反彈，再度要求美方要重新調整一連串的關稅措施。

川普 關稅

延伸閱讀

「他們活該！」川普再槓美國一流學府 取消哈佛大學免稅地位

大學畢典也不放過…川普宣揚百日政績 炫耀科技大亨「拍我馬屁」

中研院調查：川普執政6成民眾憂美中協議損台

川普再出手！削減資助美公共媒體PBS及NPR 控報導存在「偏見」

相關新聞

立場軟化？大陸悄悄豁免約4分之1美國商品關稅 真正目的曝光

中國大陸已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%，顯示中國正設法緩和貿易戰對本身...

川普關稅滿月…逾180家企業提上千申請 盼豁免陸製機械關稅

美國總統川普4月2日宣布的「解放日」關稅屆滿一個月，世界各國都以協商為最優先手段，力拚在90天期限前敲定協議。儘管他已豁...

美中關稅戰有轉機？分析指陸看破川普「膽小鬼博弈」這時重返談判

陷入談或不談僵局的美中關稅戰是否會有轉機全球關注，專家表示，北京目前傾向將談判拖至更有利的時機，但中方也意識到無法長期拖...

誰先讓步？日美第2輪關稅談判結束 石破茂態度強硬：不犧牲國家利益

針對美國總統川普實施的對等關稅措施，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美國財政部長貝森特等人1日在華府舉行了第二輪部長級談判...

談判不樂觀？傳美國不願調降汽車鋼鋁關稅 日本不滿：要求全盤檢討

日本談判代表近日赴美與白宮官員進行對等關稅第二輪談判，但據日本媒體報導，日方對於美方所提出的「貿易協議框架」內容感到強烈...

陸商務部首表態評估與美談判 前環時總編輯胡錫進：絕不會退讓

美國與中國大陸的關稅戰僵持不下之際，大陸官方先是多次駁斥以與美方磋商的傳聞，而大陸商務部2日上午又突然表態指出，美方近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。