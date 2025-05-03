川普政府對汽車等加徵關稅 石破茂：絕對無法接受

日本首相石破茂今天在民營媒體上直言，川普政府對日本的汽車等加徵關稅的作法，日本絕對不能接受。有關美國期待削減對日貿易赤字一事，石破表示，「會盡可能做，但絕不能導致日本的就業機會喪失」。

日本與美國政府今天（美東時間5月1日）就關稅在美國財政部內最大的廳室召開第2輪閣員級談判，歷時2小時。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出席，日方由經濟再生大臣赤澤亮正出席。

赤澤在會後的記者會上，就川普關稅表示「已強烈要求（美方）重新檢視一連串措施」。雙方同意明天起展開事務層級密切的協商，並在5月中以後再度召開閣員級談判。

針對美日關稅談判，石破在首相官邸（行政中心）對媒體表示，「當然是早一點談妥是最好的，但絕不能為了搶快而損及國家利益」。

石破還說，接獲赤澤報告得知「美日雙方目前尚未找到共識，但進行了非常具前瞻性、建設性的談判」。

日本要求美國撤銷關稅措施的立場不變。石破強調，「彼此都是為了國家利益在談判，將全力以赴」。至於美日的關稅談判何時才能達成共識，石破說：「這不應該講」。

日本經濟新聞報導，美日部長級關稅談判，今天美方提示了「框架案」，內容是以對等關稅為主的對象，包括汽車、鋼鐵、鋁等的關稅要調降有難度。美方還說明了要求日本重新調整與汽車有關的非關稅壁壘措施、農產品擴大進口等，這些與美方要求刪減對日貿易赤字有關。

對此，日方強烈反彈，再度要求美方要重新調整一連串的關稅措施。