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美中潛在關稅協商 美財長暗示 冬季將達成協議

經濟日報／ 編譯盧炯燊／綜合外電

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日說明美中潛在關稅協商的時程表時，首度暗示雙方有望在今年冬季的購物旺季前達成貿易協議，但仍強調美國占上風，中方正遭遇「毀滅性」的經濟前景。

貝森特在接受福斯商業頻道（FOX Business）專訪時表示，「我們昨天看到一些非常糟的中國（國內生產毛額）數字，我們正看到非常龐大的（中國）就業成長流失預估，從500萬到1,000萬個工作，所以中國經濟正大幅減緩，就是緊張降溫」。

他說，中國對美國進口產品徵收125%關稅，而美國對中國進口產品徵收145%關稅，「在中方是無法持續的」。他表示，「我相信中方願意達成協議」。

貝森特說，中國需要降低高關稅，因為這形同禁運，而且中國的商業模式是建立在銷售廉價產品給美國之上，美國正進入購物旺季，如果這些訂單沒下，對中國來說可能是毀滅性的局勢。

他認為，美中可望達成「重大協議」，川普總統正著手把美國轉向製造業經濟，而中國（經濟）需要重新平衡到更偏重消費。

川普 關稅

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