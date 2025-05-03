陸官方表態 評估與美談判 學者分析可能變成持久戰

面對美國幾次表態，願與中方進行經貿談判，大陸商務部發言人2日在官網以答記者問表示，中方注意到美方高層多次表態，願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。

大陸官方首次證實「中方正在進行評估（談判）」。對美中經貿談判可能進展，北京國關學者時殷弘受訪認為，仍取決於美國總統川普自2月初以來，對大陸徵收的「超級關稅」能否全面取消；中國人民大學國際事務研究所所長王義桅坦言，可能還是一場持久戰，「打打談談」，不可能一下子解決問題。

大陸評估與美談判概況

大陸此前一再否認與華府進行關稅磋商或談判，香港南華早報引述消息人士稱，北京不急於與華府展開關稅談判是因為川普政府內部分歧太大，北京正在觀察哪個陣營會占上風，以及其他國家如何應對為期90天的關稅暫停令。

新加坡聯合早報援引上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，中美一旦展開談判，北京將力爭掌握主導權，「什麼時候談、談什麼、怎麼談，都要由中國來定」。

王義桅表示，中方已多次強調，貿易戰是雙輸的，如果美國是真心想要談判，大陸也願意評估美方的誠意，「到底是虛張聲勢，還是動不動說中國要屈服，還是拿出嚴肅的一些談判方案來」。站在中方立場，王義桅說，美國所有強加的關稅都是不合理的，要全部取消以後，才能再重新談中美之間的經貿關係和世界秩序。

王義桅坦言，中美還將有一個比較長期的博弈階段，「可能還是持久戰，打打談談，不可能一下子解決問題」，影響因素包括部分美國國債6月到期後，9月還有，和待7月90天關稅豁免期後世界上其他國家如何反應，及大陸自身的科技創新突破等。

時殷弘表示，與北京方面多次毫無保留的拒絕相比，此次商務部的聲明似乎比較「溫和」，但事態發展，仍取決於川普能否全面取消自2月初以來對大陸加徵的超級關稅。

就美中可能何時進行談判，時殷弘分析，即使雙方進行談判，也不太可能透過如要求大陸購買數千億美元的美國產品的方式，來達成相互降低關稅至20%以下的協議。另在川普對其他國家實施90天關稅豁免期下，時殷弘提醒，如果美國與其他貿易夥伴的進展越大，中美實現協議的前景就愈渺茫。