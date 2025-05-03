美企爭取陸製機械豁免關稅 超過180家提出申請

美國總統川普4月2日宣布的「解放日」關稅屆滿一個月，多國都以協商為最優先手段，力拚在90天期限前敲定協議。儘管他已豁免汽車零組件和智慧手機等產品於部分關稅，但美國企業都希望能爭取中國大陸機械的進口關稅減免，超過180家企業都已提出1,111件個別豁免申請。

過去一個月來，美國的多數貿易夥伴都選擇以談判為優先、而非報復，只有中國大陸是例外。川普也已延長中國大陸以外國家的更高對等關稅90天，現為全面課徵10%關稅，並且豁免電子產品於對等關稅，也豁免汽車零組件免徵鋼鋁等關稅，但想進口中國大陸機械的企業也希望贏得豁免。

彭博資訊報導，最近幾個月來，特斯拉、福特汽車、日立等逾180家企業已共提出1,111件個別豁免申請，希望能夠進口陸製機械。

這些企業是透過拜登政府去年10月啟動的申請程序，但許多企業都表示沒收到回應，川普政府也還沒表示是否會評估這些申請。這些申請中，超過730件是在3月31日期限前提交。特斯拉提出四件，福特提出12件，日立旗下的HGAP提出141件。

歐盟執委會最高貿易談判代表塞夫柯維奇近日接受金融時報專訪時也表示，為緩解歐美貿易失衡問題，正考慮擴大自美國進口商品規模，金額達500億歐元，盼敲定協議。

川普政府的現任和前任官員都已坦承，有必要提供製造商誘因和豁免。財長貝森特已提出在美國建廠的建物與設備稅務抵減構想，在川普第一任期擔任貿易代表的賴海哲已暗示，川普第二任政府最終將須建立類似第一任期內的豁免流程。

全國製造商協會（NAM）數據顯示，美國約六成進口都是製造業的投入品，該團體也已請求川普豁免關鍵零組件和原物料。韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆絲指出，川普政府最終勢須豁免製造設備進口，尤其川普關稅政策高舉的目標之一就是製造業回流，增添關稅阻礙不合邏輯。

在最近之前，川普政府公開否決任何關稅會有寬容措施的想法，一些貿易鷹派官員希望避免重演川普第一任期時，對陸關稅招來逾3萬件豁免申請的噩夢，但4月2日以來，川普都透過不透明且非正式的管道，不斷回應大企業執行長的個人遊說，讓其他也想豁免關稅的企業備感挫折。