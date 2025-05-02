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歐盟官員：願採購美國產品1.7兆元 弭平貿易順差

中央社／ 布魯塞爾2日專電

歐盟貿易執委塞夫柯維奇表示，歐盟願意迅速解決美國對歐盟約500億歐元（約新台幣1.7兆元）的貿易逆差，包括採購美國天然氣、大豆或其他產品。不過這與美國總統川普喊出的對歐逆差逾3000億美元（約新台幣9兆元）有大落差。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）是在英國「金融時報」（Financial Times）1日刊出的專訪中拋出前述構想。

執委會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）則在2日例行記者會上強調，執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）先前已提出過採購美國天然氣的說法，因此歐盟立場未變，對美貿易談判的所有選項都能談，目標是達成對雙方都有利的協議。

塞夫柯維奇在專訪中說，「如果我們認為的赤字問題是500億歐元，我相信我們真的可以......透過購買液化天然氣（LNG）、大豆等一些農產品或其他領域來快速解決這個問題」。

自從川普高舉關稅議題以來，歐盟執委會都以貨物貿易和服務貿易綜合評估為論據，因為歐盟對美貨物貿易雖有近2000億歐元順差，但對美服務貿易則為逆差，兩相加減後，執委會主張2023年「歐盟對美國只有一個小小的480億歐元順差」。

不過，川普似乎對美國在與歐盟的服務貿易中一直是「賺到的」沒感覺，喊出的對歐貨物貿易逆差數字不是3000億美元就是3500億美元。但美國貿易代表署（USTR）本身的2024年數據顯示，美國對歐盟的貨物貿易逆差為2356億美元（約新台幣7.2兆元）。

吉爾坦言目前歐盟與美國的談判還未有任何具體成果，塞夫柯維奇則向「金融時報」含蓄地說，「重要的是，我想我們與美國對彼此的瞭解有稍微好一點了，他們的立場從何而來⋯我們對數據有更多一點的瞭解了」。

川普 關稅

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