誰先讓步？日美第2輪關稅談判結束 石破茂態度強硬：不犧牲國家利益

針對美國總統川普實施的對等關稅措施，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正與美國財政部長貝森特等人1日在華府舉行了第二輪部長級談判。日本首相石破茂則表示，日方不會犧牲國家利益來結束正在進行的對美關稅談判。

共同社與時事通訊社報導，石破茂在官邸接受媒體採訪時，就日美第二輪關稅措施談判表示，接到負責談判的赤澤亮正彙報，稱「目前尚未達到可以找到共識點的情況，但進行了非常積極、有建設性的討論」。石破並未談及具體的內容，但指雙方需要盡最大努力彌合關稅問題上的分歧。

石破同時強調，日方要求「撤銷」這些措施的立場沒有改變，表達了日本不該為了早日達成協議而犧牲國家利益的觀點。石破向記者團解釋，日方基本立場是「穩中求快」，並宣稱「早當然是好事，但不應該為了迅速達成協議而犧牲國家利益」，表明了始終重視協議內容的方針。

根據此前新聞，有媒體詢問談判是否以達成6月的領袖共識為目標，赤澤回應「如果能進入那個階段會很好」。石破茂則告訴記者，赤澤應該也沒有明確提到達成協議的時機，並指現在不是談論此事的時候。