談判不樂觀？傳美國不願調降汽車鋼鋁關稅 日本不滿：要求全盤檢討

日本談判代表近日赴美與白宮官員進行對等關稅第二輪談判，但據日本媒體報導，日方對於美方所提出的「貿易協議框架」內容感到強烈不滿，雙方短期要達成協議恐沒那麼簡單。

日媒報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正1日（日本時間2日）與美國財長貝森特等人於華府會面。日方之所以不滿美方提出的貿易協議框架內容原因，是因為美方在這當中對調降汽車和鋼鋁關稅展現出不情願的態度，日方也當場再度要求美方全盤重新檢討其一連串措施。

韓聯社報導也指出，白宮負責政策的副幕僚長米勒（Stephen Miller）也說，日本、南韓與歐盟關起自家市場，不讓美國汽車進入，強調美國和這些國家在汽車貿易方面存有大規模貿易逆差，並警告如果「目前的路徑」持續，美國的汽車產業或許幾年內就會消失殆盡。

這些話顯然是為捍衛美國加徵汽車關稅的正當性。

另一方面，在這場會議上，日方也向美方解釋了該國大致上可採取哪些措施來消除其龐大對美貿易順差，包括重新審視汽車進口方面的非關稅障礙，以及擴大購買美國農產品等。