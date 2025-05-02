陸商務部首表態評估與美談判 前環時總編輯胡錫進：絕不會退讓

美國與中國大陸的關稅戰僵持不下之際，大陸官方先是多次駁斥以與美方磋商的傳聞，而大陸商務部2日上午又突然表態指出，美方近期通過相關方面多次主動向陸方傳遞資訊，希望與陸方談起來。對此大陸「正在進行評估」。而前環時總編輯胡錫進則強調，商務部的聲明顯示，大陸「絕不會在談判中做美方之前幻想的退讓」，且對貿易戰繼續打下去「保持著充分的思想準備」。

胡錫進2日在微博發文解讀大陸商務部的表態，稱這是一次重要表態，「正在進行評估」這句話包含了「可以談」的含義。大陸立場還是一樣，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。但是大陸要求美方拿出談的誠意。

這個「誠意」是什麼？胡錫進強調，它就是美方「要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動」。也就是說，「談就得有這個結果，否則沒意義」。

另針對大陸商務部警告美方不要說一套做一套，胡錫進解讀，大陸「對美方喜歡搞這一套有充分警惕性，並且鄭重宣示：這一套在中方這裡是行不通的」。他認為，大陸與美國談起來，「看來存在一定可能性」，但是商務部的聲明顯示，大陸「絕不會在談判中做美方之前幻想的退讓」，且大陸對貿易戰由於美方耍兩面派而繼續打下去「保持著充分的思想準備」。

胡錫進表示，「美方休想通過耍花招，憑空造牌，實現他們想要的所謂『交易』」。目前美方處於很不利的境地，第一季度GDP萎縮0.3%，他們已經開始嘗到貿易戰對美國經濟和民眾生活逐漸形成的惡果，而且形勢在繼續發酵，美方根本沒有此時向大陸施加壓力的資本，「他們除了通過談判找個臺階，按照中方所強調的『解鈴還須繫鈴人』做出調整，別無選擇」。

在大陸商務部發聲前，央視旗下「玉淵譚天」已經先放風指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方通過多種管道主動與陸方接觸，希望與陸方就關稅問題進行談判。玉淵譚天還援引「國際經貿談判專家」分析指，美國越是頻繁釋放消息，就越顯現出其急於推動談判的心理。文章認為，在美國沒有實質性舉動前，大陸沒必要和美方談。但是美國如果希望同大陸接觸，現階段對大陸來說也沒有壞處，大陸需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，「掌握談和打的主動權」。

連日來大陸外交部、駐外大使已多次公開駁斥陸方與美方已就關稅問題展開磋商的傳言，根據「時代雜誌」（TIME）4月22日對美國總統川普（Donald Trump）的專訪，他表示美方的政府正與大陸談判，以達成關稅協議，且稱大陸領導人習近平已打電話給他，但未具體交代時間。而大陸外交部發言人郭嘉昆4月28 日對此表示，「近期兩國元首沒有通話」，並重申雙方「沒有就關稅問題進行磋商或談判」。