日美第2輪關稅談判未提匯率 同意5月中後續磋商

日本與美國政府今天就關稅召開第2輪閣員級談判。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會後表示，雙方討論「貿易擴大」與「非關稅措施」等，並未提到匯率與安全保障（國防）議題。

日本政府4月16日首度與美國政府開會協商關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免，但雙方同意協調啟動第2輪談判。

「日本經濟新聞」報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天出席第2輪談判，地點在美國財政部內最大的廳室，談判歷時約2小時。

代表日方協商關稅的赤澤在會後記者會，就川普關稅表示「已強烈要求（美方）重新檢視一連串措施」。他也回顧「（雙方）實現深入的討論」，另外也說明「推動在貿易擴大、非關稅措施、經濟安全保障合作方面具體的協商」。

雙方同意明天起展開事務層級密切的協商，並在5月中以後再度召開閣員級談判。

第2輪閣員級談判的議題也是外界關注的焦點。美國總統川普先前曾提到駐日美軍的駐軍費用之外，也把日圓匯率視為問題。

赤澤表示，這次談判並未討論到安保與匯率議題。他提到安保議題時說「關稅與貿易不一樣，一併討論不合適」，且透露未來安保議題不會納入關稅談判範圍。關於匯率，川普與日本首相石破茂同意由財長之間協商。

美國4月初暫緩開徵對等關稅90天，而這個時限也接近日本參議院選舉。赤澤表示未來的交涉「將與政治日程切割」。他也說：「這攸關國家利益，有些事務必須透過事務層級協商研議，必須逐步推動的狀態。」

關於未來的交涉，赤澤透露希望最快在6月達成領袖間的共識。