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不再說NO 中國商務部：正評估是否與美國談判關稅

中央社／ 台北2日電

中國商務部今天表態說，中方正在評估與美國針對經貿問題進行談判一事。在此之前，北京持續否認與美國進行貿易磋商，並強調華府沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。

中國商務部官網上午透過「答記者問」形式釋出是否願與美國進行貿易談判的消息。

中國商務部發言人說，「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估」。

雖然態度放軟，但中國商務部不忘重申，「中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開。關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動」。

中國商務部並強調，「任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這裡是行不通的」。

美中兩大經濟體近期針對是否進行貿易談判一事各說各話，美國總統川普表示兩國人員已展開磋商，還說接到中國國家主席習近平的電話；但中國外交部、商務部持續否認相關說法，並針對美方對等關稅政策強硬回應「奉陪到底」、「中國不跪」。

川普 關稅

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