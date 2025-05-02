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黃仁勳與美議員閉門會談 對華為AI實力日增示警

中央社／ 舊金山1日綜合外電報導

路透社引述美國國會委員會高階幕僚消息人士說法報導，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天與美國國會議員談到中國華為公司人工智慧（AI）實力日增的隱憂。

輝達高層與美國聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）今天舉行閉門會議時提出多項議題，包括華為AI晶片發展情況，以及輝達晶片在中國發展受限可能將使得華為晶片更具競爭力。

這名高階幕僚消息人士說：「如果中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）R1模型在（華為晶片）上訓練，或未來中國開源模型經過訓練以實現對華為晶片的高度優化，將可能在全球市場上引發對華為晶片的需求。」

輝達發言人黎卓（John Rizzo）在聲明中說，黃仁勳與眾議院外交事務委員會成員會面 ，「討論AI作為國家基礎設施的戰略重要性，以及投資美國製造業的必要性。他重申輝達全力支持政府致力在全球推廣美國技術和利益」。

輝達晶片對開發聊天機器人、圖像生成器和其他AI系統至關重要。自美國總統川普第1個任期以來，這些晶片一直是美國出口管制的目標。輝達為中國市場設計符合出口規範的晶片，以因應不斷變動的規範。

然而輝達上個月表示，川普政府限制輝達向中國出口H20晶片，除非獲得特別許可。由於DeepSeek等公司低成本AI模型需求增加，中國客戶也在增加這些晶片的訂單。

路透社上個月報導，由於輝達在中國市場發展受限，華為趁勢補位，旗下一款專門與輝達產品競爭的晶片準備大舉出貨。

川普 關稅

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