誰先開始談？陸表態評估中 陸學者：陸外長財長赴美「被避而不見」

美國與大陸關稅戰持續僵持，大陸商務部2日上午首度清楚表態立場，表示美方近期透過相關方面多次主動向陸方傳遞訊息，希望談起來，對此大陸正在進行評估。而稍早大陸學者吳心伯則強調，大陸外長財長近期接連赴美，美方卻是避而不見，他感覺川普刻意阻止手下與大陸方面溝通。

據第一財經4月28日報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯，近日在「上海論壇2025」上與前任美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）展開對話，就中美貿易戰戰術博弈展開討論。雙方均認為，經濟代價累積將迫使美國重回談判桌，而路徑仍存不確定性。

吳心伯表示，中美之間的許多問題屬於結構性矛盾，短期內不可能徹底化解。但只要雙方展現出足夠的靈活性和創造力，這些問題是能夠有效管控的。

至於誰先行動？吳心伯強調大陸早已提議開啟戰略溝通管道，大陸外長王毅2月份就已在紐約，但川普政府無人前來會晤。這次大陸財長正在華盛頓（此指藍佛安4月下旬赴華盛頓出席G20財長會與央行行長會等會議），「我猜同樣無人接洽」。

他強調，「我們的人已經到了美國，對方卻避而不見」。此外，他認為，若川普想與大陸領導人通話，按常規應先有工作層接觸，商談通話議題、討論問題解決方案。「但給我的感覺是，川普刻意阻止下屬與中方接觸，他就想大權獨攬，表現得像個獨斷專行的老闆，仿佛在說『一切由我做主』」，這是個挑戰。

另外，吳心伯還提出，川普政府的邏輯是，為了美國強大必須「打敗」中國大陸；華自強認為，美國並不一定尋求「脫鉤」，而是需要更具針對性地解決問題。對於台灣議題，吳心伯指出，川普希望通過台灣牌持續向大陸施壓，且有些言論「似乎有突破台灣問題底線的可能，這是非常危險的」；華自強認為歷屆美國總統在台灣議題上更看重「風險」，即其並非將台灣當作一張「牌」，而是確保大陸不會動用武力，進而中美雙方才可能找到解決台灣問題的共同點。