2小時談完！日美第2輪貿易談判結束 汽車關稅成焦點

針對美國總統川普政府近期實施的關稅措施，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正1日於華盛頓與美國財政部長貝森特等人舉行第二輪日美部長級貿易談判。赤澤在會中再次強烈要求美方重新檢視一連串關稅政策，並試圖透過促進投資等議題尋求雙方妥協的可能。

NHK報導，會後接受媒體採訪時，赤澤亮正表示，日美雙方正為6月舉行的領袖會談鋪路，並指出「在向領袖報告前，部長層級會談次數增加、討論時間拉長，是很常見的情況。接下來將進入深入檢視是否有疏漏或錯誤的階段，時機可能落在5月中旬之後。」

對於媒體詢問談判是否以達成6月的領袖共識為目標，赤澤回應，「如果能進入那個階段會很好」，顯示日方有意加速協商進度。

針對是否涉及安全保障與匯率議題，赤澤明確指出，「安全保障與關稅、貿易的邏輯與思考方式不同，難以混為一談；而匯率部分，已交由財務部長級進行對話，並依此進行，不在目前的協商範圍內。」

他也強調汽車與農業是極為重要的經濟領域，理解民眾對日美談判的擔憂，並表示：「我們絕不會進行損害國益的協商，該守的要守，該說的話要說清楚。」

談及談判進度，他表示「談判是一個整體套案，只有全部達成共識，協議才算成立，因此討論到哪個程度並不重要。」

雙方並達成共識，預計在5月中旬之後舉行下一輪部長級會談，目前正進行日程協調。赤澤也強調，日本政府將團結一致，把這項談判視為最優先事項，全力以赴。

據了解，此次談判歷時約2小時，於日本時間清晨6時前，在美國財政部與貝森特、美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾，以及商務部長盧特尼克進行會晤。這是繼兩周前川普親自出席的首次會談後，雙方再度會面，這次則以部長層級為主。

雖然談判細節未公開，但外界推測，赤澤強調美國關稅措施已對日本國內產業，特別是汽車業造成實質影響，並要求美方重新考慮；他也說明，日本加大對美投資有助於創造在地就業，對美國經濟亦具正面效益，雙方可望在此基礎上尋找共識。

至於美方關切的汽車與農產品進口議題，日方則在掌握美方立場後，說明自身立場。在川普持續要求減少貿易赤字的背景下，未來協商能否聚焦於具體領域，備受關注。