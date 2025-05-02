黃仁勳：美中AI差距非常小 呼籲川普政府調整人工智慧晶片出口法規

輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日表示，希望川普政府調整出口人工智慧（AI）晶片的法規，好讓美國企業能從AI未來商機獲得更多效益。他也表示，中國大陸在AI領域與美國的差距「非常、非常小」。

黃仁勳接受新聞媒體訪問時說：「我們需要在全球加速推廣美國AI技術，政府政策及獎勵確實需要提供協助。」

黃仁勳也警告，中國大陸正逐漸發展成難以對付的科技競爭對手，特別點出已進軍AI晶片設計領域的華為。他警告這是一場漫長且無休止的競賽，再次呼籲美國政府關注AI政策，協助滿足AI日益增長的電力需求。「中國大陸並未落後，中國大陸緊追在我們後頭，差距非常、非常小。」

在此同時，輝達股票罕見遭分析師評為賣出評級，為近兩年來首見，原因是明年的AI支出可能放緩、美中地緣政治緊張加劇帶來威脅、以及部署輝達系統的複雜度高於傳統資料中心。

Seaport研究公司分析師高柏格（Jay Goldberg）給予輝達「賣出」評等，目標價100美元，主因為安裝輝達最新硬體的難度較高，AI支出榮景可能會在2026年趨緩，輝達系統整體供應鏈都面臨散熱、配置以及協作的挑戰，且最大客戶群都正尋求自行設計晶片，輝達的展望也大致反映在股價上。

不過，在FactSet訪調的華爾街分析師中，無人給予輝達賣出評等，平均目標價為161.59美元。在彭博資訊追蹤的輝達分析師中，88%評為買進，11%評級約等同持有，Seaport是唯一評為賣出的機構。

黃仁勳還特別提到被美國列入貿易黑名單的華為，表示華為的「運算和網路技術非常出色，這些都是推動AI發展的必要能力。他們在過去幾年取得了巨大的進展。」

輝達的銷售在美國正面臨愈來愈大的障礙，包括關稅以及即將在5月15日生效、拜登時代頒布的《人工智慧擴散框架》，限制輝達最先進的AI晶片出口至全球許多國家。根據路透報導，川普政府考慮要取消拜登的分級系統，改由政府間協議來核發出口許可。如果放寬規則，將可以擴大輝達在全球主要市場的影響力。

輝達主張，美國政策應該側重於提高美企競爭力，限制晶片出口中國及其他國家，會威脅到美國的技術領先地位。

被問及川普關稅時，黃仁勳答道：「應該始終有促進、支持並加速本土製造能力的政策。」