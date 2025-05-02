邊罵邊放消息 川普：很有機會與大陸達協議

美國總統川普四月三十日在媒體NewsNation的一場活動中表示，他認為「很有機會」與中國大陸達成協議，但任何與中國達成的協議都必須符合美國的條件。

美國貿易代表葛里爾透露，雖然他在四月二日與中國國務院副總理何立峰通了電話，但目前尚未與大陸舉行正式會談；川普政府希望與中國進行公平貿易，「我們不希望有個由政府資助的經濟，我們希望製造真正的東西並把它賣出去，這意味著我們必須處理有害的外國貿易行為，包括在中國」。

大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」昨則釋出訊息稱，消息人士表示，近一段時間美方通過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判；川普數次暗示美中正在進行談判或中方聯繫美方，大陸外交部曾多次駁斥，此次改由中方官媒釋放出訊息，還強調從談判角度講「美國一定是更著急的那一方」文章最後重申「談，大門敞開，打，奉陪到底」。

川普說，他不急著敲定協議，因為美國正在收割他實施關稅措施的成果好處，「我比你們不急。我們正處於有利位置。他們想要我們。我們不需要他們」。他還說，與印度、南韓和日本已有了「可能的」貿易協議，「我們和他們已經有了可能的協議」。