黃仁勳：大陸AI競爭不落後 點名華為「最難對付科技公司之一」

輝達執行長黃仁勳喊話川普政府重新審視人工智慧ＡＩ技術的出口規範，以利美國企業善加利用全球市場的潛力；他說，中國大陸在ＡＩ競爭上「並不落後」，還點名華為是「世上最難對付的科技公司之一」。

美國財經新聞網ＣＮＢＣ報導，輝達晶片為目前多數先進ＡＩ應用提供運算動力，包含OpenAI訓練模型的技術，但輝達正面臨愈來愈多的挑戰，除了關稅壓力，還有美國政府對中國的出口禁令。拜登時期曾擬定將ＡＩ技術出口限制分為三個級別的政策；川普政府本月限制輝達向中國出口H20晶片，除非取得特別的許可，否則這項限制將使輝達損失高達五十五億美元。

華爾街日報日前報導，華為正準備測試一款新型高性能人工智慧處理器以替代輝達部分產品。彭博報導，黃仁勳四月卅日在華盛頓出席科技領袖與美國國會議員聚會「山與谷論壇」時，主張美國政策應該側重於提高美企競爭力，限制晶片出口中國大陸及其他國家會威脅美國技術領先地位。

黃仁勳說，美國需認清當前全球格局已不同於舊有政策制定時，「我們需要加速美國ＡＩ技術在全球傳播，政府的政策和支持至關重要」，雖不確定新政策會是什麼，但無論它最終如何制定，都必須認識到自上一次政策發布以來，世界已經發生根本性變化。

黃仁勳簡短接受記者採訪時表示，中國在科技領域迅速成長，「中國並不落後」，「中國領先我們了嗎？他們就跟在我們後面，非常非常接近了」。他還說，中國是意志力強大的國家，有卓越技術實力，全球一半研究人員是中國人，「這將是我們必須長期競爭的產業」。

黃仁勳表示，華為在運算與網路技術方面表現驚人，這些都是推動ＡＩ發展不可或缺的關鍵能力，他們已經在過去幾年取得大量進展，「要記得，這是一場長期且沒有終點的競賽」。

針對川普關稅政策，黃仁勳表示，政策應該是為了實踐、支持與加強本土製造能力，輝達主要依賴台灣台積電進行生產，台積電已開始在美國亞利桑那州生產部分晶片，「只要有決心及國家資源，我相信我們能實現本土製造」。