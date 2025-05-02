川普再批大陸「頭號剝削者」 嗆陸貨「多數不需要」

美中關稅戰未歇，美國總統川普再度批評中國，稱中國是全球貿易中「最會剝削美國」的國家；他並試圖淡化其激進關稅政策可能帶來的經濟衝擊。

川普四月卅日在白宮內閣會議上表示：「我們被全世界的國家剝削過，但中國絕對是頭號『剝削者』候選人。」

儘管市場分析師與企業界普遍警告，對大陸產品課徵百分之一四五前所未見高關稅將重創供應鏈並拖累美國經濟，川普仍力挺其政策。川普語帶輕鬆地說，民眾對物資短缺的擔憂言過其實，「有人說貨架會空了？那小朋友可能就少幾個娃娃，從卅個變成二個吧，而且可能貴幾塊錢而已」。

川普甚至認為，美國其實並不需要大陸輸出的許多商品，「他們的船上滿載著東西，其中很多我們根本不需要」。

美國上一次面臨嚴重物資短缺是在五年前新冠疫情期間，當時供應鏈受全球封鎖影響嚴重中斷。這次的風險則是源於川普政府的貿易政策。

路透引述知情人士說法，中國在尋求緩解美國貿易戰衝擊之際，已列出免徵百分之一二五關稅的美國進口商品清單，且正悄悄通知企業。

路透報導，中國已針對藥品、積體電路晶片和飛機引擎等特定產品，予以豁免關稅，並要求各公司確定他們需要免除稅額的關鍵商品。消息人士說，尚不清楚這份前所未見的「白名單」上有哪些品項，相關單位並未公開此事。

一名匿名人士表示，相關單位正私下聯繫企業，告知企業將有一份免徵關稅的產品分類清單；此人所屬製藥公司的商品銷往美國。

可靠消息指出，上海浦東新區政府四月廿八日已就這份清單聯繫他們的公司，由於公司部分產品依賴美國技術，公司曾經遊說希望獲得關稅豁免。此人說：「我們仍需要許多來自美國的技術。」

報導指出，中方這種悄悄進行的方式，凸顯北京當局願意戰到最後，除非美國取消百分之一四五的關稅，否則北京依然可以在公開層面維持其強硬做法，同時私下採取實際讓步措施。

大陸「每日經濟新聞」一日報導，中國大陸是全球最大的文具出口國之一‌，約占全球辦公文具用品出口總額百分之卅‌；四月卅日下午，某文具出口企業內部人士處透露，公司的確有部分對美訂單正常出貨，「可能是美國客戶國內庫存不夠了，所以要求我們正常出貨」，關稅實際還是由客戶承擔，對方會調整產品零售價，「美國客戶想找一個能夠替代我們的供應商，但暫時是有點難的」。

「每日經濟新聞」還稱，大陸的沃爾瑪供應商聲稱正向沃爾瑪供貨；另有多家供應商回應，接到沃爾瑪恢復出貨的通知，關稅成本將由美國客戶承擔。還有其他企業表示，對美國連鎖建材超市出貨，相關關稅成本也由客戶承擔。