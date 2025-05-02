川普：很有機會與陸達協議 強調與印度、日、韓談判已有進展

美國總統川普4月30日繼續猛批中國大陸是全球貿易中「最會剝削美國」的國家之餘，仍樂觀表示，他認為「很有機會」與大陸達成協議，目前也有望和印度、南韓及日本達成「潛在協議」。

他也坦承關稅政策會帶來政治風險，但即便可能影響共和黨期中選舉選情，他也決心繼續徵收關稅。

川普關稅政策最新說法

川普在媒體NewsNation的一場活動說，「我們被全世界所有國家剝削過，中國絕對是頭號『剝削者』候選人」，他也認為民眾對物資短缺擔憂言過其實，甚至表示美國根本不需要大陸輸出的許多商品。

川普又淡化美國將出現商品缺貨危機的說法，宣稱美國其實不太需要從大陸進口產品，「也許孩子們只會有兩個洋娃娃，不是30個，也許這兩個洋娃娃的價格可能會比平常貴幾塊錢」。

然而，川普也說，他認為「很有機會」與大陸達成協議，但「我們會照我們的條件來，必須要公平」。他表示，與印度、南韓和日本已有「潛在協議」，加拿大總理也希望達成貿易協議，將在下周訪問白宮。

他也說，他不急著敲定協議，因為美國正在收割他實施關稅措施的成果好處，「我比你們不急。我們正處於有利位置。他們想要我們。我們不需要他們」。

川普坦承，堅持推動關稅可能付出政治代價，但他不會因為投資人焦慮就倉促達成協議，若不能改變外界看法，共和黨可能在期中選舉失去眾議院控制權，他還是要力推這項政策，「我們必須救國」。他承認很難對外解釋他的關稅策略，因為他先採取強勢立場，退縮是談判過程一環。

美國貿易代表葛里爾同日表示，川普政府接近宣布首批貿易協議，預料幾周內與一些國家敲定初步協議，但與印度的談判尚未「接近終點」，而且還沒有與大陸展開談判。

他說：「我們不希望有一個由政府資助的經濟，我們希望製造真正的東西，並把它賣出去，這意味必須處理有害的外國貿易行為，包括在中國。」他表示，計劃1日會見日本、蓋亞那和沙烏地阿拉伯代表，2日與菲律賓代表舉行另一次會議。