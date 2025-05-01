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電玩迷哭哭…貿易戰衝擊 微軟Xbox將漲價
美國總統川普的關稅掀起漲價潮，微軟宣布調升Xbox主機、配件、遊戲售價，Xbox Series S部分機型漲價80美元，Series X也漲100美元。
彭博資訊報導，微軟Xbox Series S 512GB機種，將漲80美元至380美元，威力更強的Series X主機，將漲100美元至600美元，遊戲控制器和耳機的售價也將調升，對當地零售商的新建議價格立刻生效。
不只如此，微軟自家研發的部分遊戲，部分售價也將在年底購物旺季調漲，從70美元升至80美元。
微軟並未說明漲價是否受美國關稅影響，但Xbox多年來依賴中國等地的海外生產。微軟在4月30日財報會議上表示，關稅不確定性導致電腦製造商的庫存高於平時。
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