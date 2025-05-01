川普才表示中國將吞下關稅 大陸電商已提高輸美產品售價

美國總統川普29日在他就職百日時才表示，中國可能「吞下」145%的關稅，但其實大部分銷售中國產品的美國賣家都已經提高售價，顯示美國消費者將承擔大部分的關稅。

川普表示，「你們不知道中國是否將會吞下去（關稅）。中國可能會吞下去。中國一年賺我們1兆美元」。

但中國主要電商Temu與希音（Shein）等集團已經提高在美國的售價。例如一套廚房清潔用毛巾4月24日的售價為1.28美元，但一天之後標價變成6.10美元，等於一口氣漲了377%。

在Shein平台上，4月29日時「玩具／遊戲」與「美容／保健」兩大類的頭100大熱銷產品平均售價，已比兩周前上漲逾40%，家庭與廚房用品的平均售價上漲逾20%，女裝上漲9%；護眉膏零售價原先不到1美元，現在已飆漲到2.9美元。

儘管川普與幕僚們強調消費者雖承受短期的痛苦，卻能夠把製造業拉回美國，但大陸經濟學者林義夫表示，當美國製造出更多產品來時，價格也會更貴。他表示，「即使美國在兩、三年後能建立產能，但生產價格將高於進口品。到時候美國產品價格將非常高，而且供給將會不足」。

川普實施關稅是為了迫使大陸當局與美國達成貿易協議，以削減美中貿易逆差，並重申中國將「吞下」關稅。但證據顯示不僅美國的消費者信心已降到5年來低點，且消費物價已經升高，且只會愈來愈高。

深圳跨境電子商務協會會長王馨表示，「我們開始看到中國網路出口商從4月初以來，已將在亞馬遜及沃爾瑪的零售價格提高30%。漲價非常自然，因為沒有出口商能夠在如此高的關稅之下，還維持原來的價格」。該協會約有3千家會員企業。

美國各大零售業者尚未提高售價，但由於中國供應商拒絕吸收關稅，而且不確定高關稅將實施多久，使零售業者陷入困境。沃爾瑪、目標百貨等零售業也可能在政治壓力下，吸收一些關稅成本，以緩和消費者所受到的直接衝擊，但業者本身的獲利率將備受壓縮。亞馬遜之前在產品上秀出關稅成本，但遭到白宮狠批，川普也指責貝佐斯的作法，於是已經停止標明關稅金額。

沃爾瑪最近要求在大陸浙江的耶誕飾品廠商，不要在出口產品上附帶價格標籤，這是10多年來首次。工廠主管表示，工廠不負擔任何關稅成本，且沃爾瑪的免貼價格標籤仍然有效。

美國游泳用耳機供應商HCMobi公司表示，該公司尚未提高售價，因為在洛杉磯的倉庫中還有相當於1個月銷售量的庫存；但公司計劃在下一批貨來到時，將會提高零售價格；「身為零售商，我們不會自己承擔關稅。」

上海86研究公司電商分析師王曉燕表示，美國零售業者一般仍有1-2個月庫存；至於價格如何上漲，要看下一批貨到岸時美國的關稅政策而定；「業者將先選擇漲價，並觀察銷售情況並做出調整」。