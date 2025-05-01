美國商會盼關稅放過小型企業 白宮：對他們的緩解方式 是史上最大規模減稅

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）1日寫信，希望川普政府的關稅政策能夠排除小型企業，以免美國經濟落入蕭條、對美國小型企業造成不可挽回的傷害；白宮副幕僚長米勒（Stephan Miller）表示，川普政府對小型企業的關稅緩解就是減稅。

白宮1日舉行記者會，米勒說，川普政府對小型企業的關稅緩解，就是史上最大規模的減稅；美國總統川普也指出，到美國投資的企業將在支出上獲得百分之百免稅。

針對聯邦眾院共和黨團正草擬的包裹法案，米勒說，這將是美國史上最支持小型企業的稅務法案；此外，米勒也說，企業只要回到美國生產製造，就不會被課徵關稅。

米勒說，川普政府將對小型企業實施稅務緩解，並重申，政府只會向外國製造的產品課徵關稅。

美國商會1日寫信給川普政府，希望能自動排除向小型企業進口商課徵關稅，同時也希望政府能排除向美國國內無法生產的產品課徵關稅。