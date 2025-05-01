歐洲廉價航空擬購買陸C919 美議員：美歐都不應買陸客機

時值美中關稅戰之際，美國一名議員向愛爾蘭廉價航司瑞安航空（Ryanair）表示，以「安全考量」為由，不要購買中國大陸製造的飛機。此前，瑞安航空首席執行長歐黎瑞（Michael O'Leary）曾稱，會考慮在價格合適的情況下購買中國商飛的C919飛機。

據路透報導，歐黎瑞在寫給美國國會議員的信中表示，如果美國對飛機徵收關稅導致價格大幅上升，「那麼我們絕對會重新評估，目前與波音簽訂的合約與訂單內容，以及考慮是否將這些訂單轉向其他供應商。」

美國眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在4月29日致函歐黎瑞的信中稱，中國商飛與中共解放軍關係密切，且有證據顯示其從事非法獲取外國知識產權的行為。

克利什納穆希還寫道，「恕我直言，美國和歐洲的航空公司甚至不應該考慮在未來從中國軍工公司購買飛機。」據了解，克利什納穆希是美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」的民主黨議員。

截至目前，中國商飛與瑞安航空皆未就上述消息評論。

此前，歐黎瑞4月曾在接受旅遊網站《Skift》訪問時說道，如果價格合適，他願意從中國大陸訂購飛機。他也曾表示，若波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）價格不合理，會另尋其他選項。由於正值美中貿易戰衝擊，波音和其他航空公司受影響的背景下，歐黎瑞的言論引發廣泛關注。

陸媒觀察者網指出，瑞安航空1985年成立於愛爾蘭，現全球擁有76個基地樞紐，運營超過1600條航線，是歐洲最大的廉價航空公司，也是波音在歐洲的最大客戶之一。

而波音作為美國飛機出口的支柱企業之一，近期有三架原本預計交付給中國大陸航空公司的737 MAX飛機已返回美國。而波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）也在4月23日接受美國媒體訪問時證實，中國大陸因貿易戰，已停止接收新飛機。

另，早在2021年1月14日，美國國防部將中國商飛等9家陸企列入「與中國軍方相關」的黑名單中。值得注意的是，中國商飛的C919機型被視為挑戰波音與空巴主力機型而設計，於2022年獲得中國大陸的安全認證，並於2023年在當地投入服務。