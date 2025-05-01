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美國通用汽車下修獲利展望 關稅衝擊可能達50億美元

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
美國汽車製造巨擘通用汽車（General Motors）今天下調2025年獲利展望。美聯社
美國汽車製造巨擘通用汽車（General Motors）今天下調2025年獲利展望。美聯社

美國汽車製造巨擘通用汽車（General Motors）今天下調2025年獲利展望。儘管政府本週已採取行動減輕汽車關稅的影響，通用汽車預估總統川普關稅政策將造成40億至50億美元衝擊。

法新社報導，川普4月29日簽署行政命令，限縮之前對汽車製造商徵收多項「疊加」關稅產生的衝擊。他還宣告給予汽車產業兩年寬限期將供應鏈遷回美國，降低「美國對進口外國汽車及零組件的依賴」。

通用汽車於4月29日發布首季財報，但是在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導川普將會很快就汽車關稅有所作為後，推遲財報電話會議。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）在致股東函中指出：「併入政府本週行動的正面效應後，我們將全年調整後的息稅前盈餘（EBIT）下修至100億和125億美元區間，其中包括40億至50億美元的當前關稅曝險。」

他並說道：「我們期盼與政府就貿易和持續演進中的其他政策保持堅實對話…感謝川普總統對美國汽車產業的支持。」

供應鏈 川普 美國 關稅

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