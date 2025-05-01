「沒有國家選邊站」 陸學者：台灣主政者在美中博弈間 犯了2個戰略錯誤

美國總統川普對全球發起關稅戰，除了中國大陸以外，各國/區都在觀望或是選擇與美國協商，民進黨政府則喊出「脫中入北」。對此，旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭對本報表示，從國際地緣政治角度來看，台灣犯了兩個錯誤：一是選邊站，二是選擇挑戰身邊強大力量的中國大陸。

宋魯鄭稱，就他觀察，目前沒有一個國家/地區是在中美之間選邊站的，包括日韓、菲律賓、歐盟都不選邊，他們都在觀望中美之間的鬥爭，且盡可能從中謀取最大利益；此外，從俄烏衝突例子來看，烏克蘭也錯在挑戰身旁強大力量俄羅斯，但盟友遠在天邊。台灣主政者犯了前述兩步錯誤，宋魯鄭說，導致的代價之一就是川普對台灣予取予求。

宋魯鄭指出，兩岸是統是獨，關鍵要看力量對比，一是美中力量對比，川普現在做法只會把中美經濟實力大幅縮小，代表力量正往中國傾斜；二是看兩岸力量對比，從台積電赴美投資例子，加上美國對台灣揚言課32%關稅，美國其實是對台灣施行「窮台策略」，這也讓力量向中國傾斜。也因此從力量定律來看，目前情勢正在往統的一端傾斜。不過，後續還得看川普、賴清德政府要怎麼做。

提及台灣在川普眼中的角色，宋魯鄭分析，從他一段時間以來觀察，川普是以經濟角度來看所有問題，所以兩岸統獨對他而言依然是經濟問題，因為估計川普制約大陸手段還是關稅。他強調，如果美國想保護台灣、控制台灣的時候，中美共識更重要，但如果像川普現在的狀態，對台灣無所謂，那兩岸決策層的共識便很重要。

目前歐盟的態度在中美之間扮演關鍵變量，宋魯鄭分析，目前美國對歐洲利益損害大，分別從經濟、安全與價值觀三方面衝擊歐洲利益，比如加徵關稅、烏克蘭問題與干預德國選舉等。相對的，歐盟對中國的利益關係就是關稅問題。這也迫使歐洲不會選擇站在美國一邊，難以避免往中方傾斜，但仍在利用中美打關稅戰的時機跟中方提出一些籌碼，估計歐盟也會要求中國市場開放。

宋魯鄭說，從中方角度來看，中美博弈戰略需要歐洲，希望能拉住歐洲。他提醒要注意今年是中歐建交五十周年，以往是雙方輪流開峰會，原本今年要在歐盟的布魯賽爾開會，想邀請大陸國家主席習近平參加，但中方以不合慣例拒絕，最後歐盟讓步改在北京舉行，打破以往慣例，這是很罕見的事情。他預計峰會中歐雙方會達成妥協，中方會妥協，歐方也會讓步，「大陸會更積極一些」他說。