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怕曝露手上的牌？陸方暫緩對美貿易談判 港媒：看川普聽哪位顧問意見

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
川普多位顧問中對中係持不同看法，圖為美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透社
川普多位顧問中對中係持不同看法，圖為美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透社

香港《南華早報》1日引述知情人士稱，大陸會暫緩與美國進行嚴肅的貿易談判，以觀察美國總統川普會聽取哪位顧問的意見，以及觀察其它國家在90天的緩衝期裡會如何反應。

報導引述該知情人士稱，目前川普政府「過於分裂」，因此中國並不急於透過談判，來結束華盛頓引發的關稅僵局。

該消息人士指，沒有明確的跡象表明，川普政府裡各高級顧問中哪一派系會獲勝。

報導也列舉出，像川普的3位高級貿易顧問，對如何與中國打交道均持不同看法。如白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），以強烈的保護主義立場與提倡美中脫鉤而聞名；現任財長貝森特（Scott Bessent）則認為有可能跟中國達成貿易協定，以重新平衡貿易體系。

消息人士表示，這些觀點的分歧、以及川普最終決定的不確定性，使北京不願意進行談判，否則可能會在甚至不知道對手是誰時，「曝露你手中的牌」。

大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」1日稱，消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與陸方接觸，希望就關稅問題進行談判。但「在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。」

玉淵譚天也主張，「美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談判的主動權。」

4月30日，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回答提問時表示，「據我了解，在過去24小時內，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。」

北京 川普 美中關係 美國 關稅

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