川普：「很有機會」與中國達成協議 與印韓日已有腹案

美國總統川普表示，他認為「很有機會」與中國大陸達成協議。

川普周三（30日）在媒體NewsNation的一場活動中表示，任何與中國達成的協議都必須符合美國的條件。

川普還說，與印度、南韓和日本已經有了「可能的」貿易協議，「我們和他們已經有了可能的協議」。

川普表示，他不急著敲定協議，因為美國正在收割他實施關稅措施的成果好處，「我比你們不急。我們正處於有利位置。他們想要我們。我們不需要他們」。