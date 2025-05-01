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川普：「很有機會」與中國達成協議 與印韓日已有腹案

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周三出席在白宮的一場活動。美聯社
美國總統川普周三出席在白宮的一場活動。美聯社

美國總統川普表示，他認為「很有機會」與中國大陸達成協議。

川普周三（30日）在媒體NewsNation的一場活動中表示，任何與中國達成的協議都必須符合美國的條件。

川普還說，與印度、南韓和日本已經有了「可能的」貿易協議，「我們和他們已經有了可能的協議」。

川普表示，他不急著敲定協議，因為美國正在收割他實施關稅措施的成果好處，「我比你們不急。我們正處於有利位置。他們想要我們。我們不需要他們」。

川普 關稅

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