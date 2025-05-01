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全球股市慢慢收復失土 謝金河直指制約川普的關鍵是它

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普第2任屆滿百日。美聯社
美國總統川普第2任屆滿百日。美聯社

美國總統川普4月2日祭出對等關稅，當時手持的巨幅手版，寫著每一個國家要被開徵的關稅稅率。全世界陷入世界末日般的驚恐中，接下來是全球股市崩盤大跌。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣的投資人印象最深刻的是，結束清明連假，4月7日台股開盤，幾乎是開盤即收盤，指數大跌2065，跌幅9.7%。台股連續下跌3個交易日。

現在4月结束了，謝金河在臉書表示，川普的關稅大刀貫穿整個4月，他把月線整理一下，台股最慘跌到17306.97，4月最後一個交易日是20235.03，台股已經從最慘爬升逾3000點，台股在4月下跌460.87，跌幅2.23%。

再看全球股市，謝金河說，4月南韓、印度、印尼、泰國都上漲3%以上，德國、日本漲1.5%左右，越南跌6%，深圳跌5.75%，上海跌1.7%，香港跌4.3%。最核心的美國，道瓊工業指數下跌3.17%，費城半導體指數下跌0.95%。

謝金河表示，全球股市從災難般的重挫，慢慢收復失土，這是川普放軟，從關稅豁免90天到川普不斷放話要降中國關稅，要和中國大陸國家主席習近平談，股市隨著川普指揮棒起伏。制約川普的是美國的民意，在巨大壓力中，總是會出現轉折。

謝金河曾提到加關稅會像玩堆積木遊戲，最後一定玩不下去。他表示，另一個是川普要分辨敵友關係，不可無差別攻擊。他用倚天屠龍記的九陽神功秘訣來看這場關稅大戱。就像是朱羅記公園裡的一句名言：生命總會找到出路，大家一起看下去。

川普 美國 謝金河 關稅

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