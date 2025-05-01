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川普再轟「中國是全球頭號剝削者」！稱中國貨「多數不需要」

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川普再轟「中國是全球頭號剝削者」！稱中國貨「多數不需要」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普4月30日再度批評中國，稱中國是全球貿易中「最會剝削美國」的國家，並試圖淡化其激進關稅政策可能帶來的經濟衝擊。

川普在白宮內閣會議上表示：「我們被全世界的國家剝削過，但中國絕對是頭號『剝削者』候選人。」

儘管市場分析師與企業界普遍警告145%前所未見的對中進口關稅將重創供應鏈並拖累美國經濟，川普仍力挺其政策。他對記者說，民眾對物資短缺的擔憂言過其實。

川普語帶輕鬆地說，「有人說貨架會空了？那小朋友可能就少幾個娃娃——從30個變成2個吧，而且可能貴幾塊錢而已。」

美國上一次面臨嚴重物資短缺是在5年前的新冠疫情期間，當時供應鏈受全球封鎖影響嚴重中斷。而這次的風險，則是源於川普政府的貿易政策本身。

川普甚至認為美國其實並不需要中國輸出的許多商品：「他們的船上滿載著東西——其中很多，我們根本不需要。」

雖然川普政府聲稱正與中國進行貿易談判，但美方官員始終未透露具體細節，包括談判人員是誰、何時何地會談以及中方的對口人員。

當被CNBC詢問是否領導對中談判時，財政部長貝森特（Scott Bessent）未正面回應，只說「總統才是所有談判的主導者」。

不過，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則表示，貝森特確實負責對中談判。盧特尼克對Newsmax表示，「這段關係需要降溫，正如貝森特所說的。他負責，總統也已授權。我們都希望他能達成成果。」

盧特尼克29日對CNBC強調，他負責的是「其他國家的貿易協議」。

與此同時，中國外交部發言人郭嘉昆本周稍早否認中美正在就關稅展開談判。他說：「據我了解，兩國元首近期並無通話。」

川普 美國 關稅

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