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美中貿易戰續燒 學者：美國恐先撐不下去

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美中貿易戰持續延燒，有學者認為，雖然最後結果必定是兩敗俱傷，但中國大陸恐比美國撐得久，並認為兩國領袖現在都怕示弱，不願主動打給對方。路透
美中貿易戰持續延燒，有學者認為，雖然最後結果必定是兩敗俱傷，但中國大陸恐比美國撐得久，並認為兩國領袖現在都怕示弱，不願主動打給對方。路透

美中貿易戰持續延燒，有學者認為，雖然最後結果必定是兩敗俱傷，但中國大陸恐比美國撐得久，並認為兩國領袖現在都怕示弱，不願主動打給對方。

美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）30日舉行「美國百日：國家安全與全球影響」座談會，邀請專家學者討論川普政府執政百日的國內外情勢。

針對美中貿易戰，史汀生中心資深研究員孫韻（Yun Sun）認為，中國大陸勢必會因為關稅而大受打擊，且中國大陸過去幾年的經濟陷入遲緩，若美中貿易再大幅衰退，中國大陸勢必要找到其他方法來維持他們的經濟成長。

不過，孫韻也認為，來自供應端的衝擊對美國經濟同樣嚴重，尤其美國是民主國家，政治人物受社會觀感的影響，而川普政府正耗費其政治資本，冒著國家經濟的風險來打貿易戰。

孫韻指出，中國大陸可能會說，他們曾與川普政府交過手，比起7年前更有準備，所以孫雲認為，就算中國大陸因貿易戰受創，也有很高的機率比美國撐得更久。

史汀生中心特聘研究員曼寧（Robert Manning）則說，美國總統川普的政策不確定性，讓企業選擇觀望、不投資，是美國經濟看似面臨蕭條的原因之一。

曼寧預測，美國在接下來1至2個月，將看到大幅度的改變，因為海運量和空運量都已經砍半，美國恐出現價格上升，以及貨品短缺的問題。

孫韻表示，川普和中國大陸國家主席習近平都非常重視盟友和民眾對他們的尊重，認為要求任何一方拿起電話，主動打給對方的想法，是不切實際的。

孫韻認為，美中領袖可能會認為主動聯繫是示弱的表現，並認為這樣的態度令兩國官員備受壓力，難以找出解決的辦法。

曼寧和孫韻都同意，現在恐怕是二戰之後最不穩定的時局；曼寧也認為，川普的關稅政策正挑戰亞洲既有的貿易秩序，認為許多亞洲國家都與美中有很密切的貿易關係，但川普似乎在強迫大家於美中之間做出選擇，「我們恐怕不會喜歡最後的答案。」

史汀生中心資深研究員格里科（Kelly Grieco）指出，川普政府在印太地區的意圖依然不明，認為川普目前的政策自相矛盾，一方面希望對中國大陸表現強硬，不只是在關稅上，也包含嚇阻政策，但另一方面，美國又用關稅威脅盟友；格里科說，兩者完全不符合彼此的目的。

川普 關稅

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