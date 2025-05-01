歐洲議會主席團：不因中國取消制裁而忽視歐中挑戰

中央社／ 布魯塞爾30日專電

歐洲議會主席梅特索拉今天在主席團會議告知，中國決定取消對議會部分議員和人權次委員會的制裁。主席團強調，解除制裁並不意味歐洲議會將忽視歐中關係的持續性挑戰。

根據歐洲議會（European Parliament）新聞稿，議會主席梅特索拉（Roberta Metsola）表示「身為主席，我有責任確保本院的每個成員都能不受限制地自由行使職務，議會成員必須能夠與中國同儕討論歐洲利益，而不必擔心後果」。

梅特索拉強調：「我們與中國的關係仍然複雜且多面，最好的方法是透過交往和對話來處理它。」

中國政府在2021年宣布對歐洲議會人權次委員會、5名歐洲議會議員及其家人、2家歐洲智庫等機構進行制裁，以報復歐盟27國決定制裁中國負責新疆「再教育營」等迫害人權官員。歐洲議會裡批評中國人權最力的議員因此成為北京箭靶。

受中國制裁、禁止進入中國領土的議員，包括德國籍的友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、法國籍的格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）、保加利亞的久什尤克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克的萊克斯曼（Miriam Lexmann），以及已卸任的德國籍包瑞翰（Reinhard Buetikofer）。

這項制裁導致歐洲議會停止所有與中國的官方對話，並凍結當時歐盟與中國即將完成簽署的「歐中全面投資協定」（CAI）。

歐洲議會主席團強調將「繼續堅定地捍衛普世人權和基本價值，並在具原則和眼光清明之下，尋求與全球夥伴的往來」。

議會新聞稿指出，中國在2024年9月開始尋求與歐洲議會重建對話，隨後在各層級舉行多次會議，從而促成中國在今年決定解除影響歐洲議會議員及其委員會的制裁。

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