舉台積電三星為例 川普：關稅促企業對美投資

美國總統川普上任以來關稅措施不斷，震撼全球貿易體系。他今天再以台積電、韓國三星等主要晶片製造商擴大對美投資為例，指他的關稅政策正激勵企業投資美國，而中國目前「情況非常不好」。

川普昨天在密西根州慶祝就職百日提及，包括輝達和台積電等企業都在美投資。他今天在內閣會議再次談到執政百日成果，包括祭出關稅措施，刺激企業投資美國。

他表示「我聽說由於關稅措施，三星將在美國建立大型設施」，如果沒有這些關稅措施，「他們就不會這樣做」。

同時，川普也再次提到台積電擴大對美投資，稱這同樣是關稅緣故，「這是全球最大晶片製造商…他們來自台灣，他們資金非常充裕，需要的是一個投資誘因，那就是關稅」。

他還說，已授權台積電建立自己的電力系統，「他們需要龐大的電力供應」。

台積電最近在亞利桑那州動土興建第3座晶圓廠。川普在內閣會議上特別點名美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）分享昨天參訪台積電亞利桑那州晶圓廠的觀察。

盧特尼克表示，台積電正在亞利桑那州一塊面積達1100英畝的土地投資，興建先進晶片製造設施。目前他們有1萬4000人參與，預計未來會有4萬人建設其餘廠房，未來還將僱用2萬名員工。

台積電繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，今年3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

此外，美中關稅戰持續之際，川普表示他看到一些最新報告，「中國現在的情況非常不好，受到重創，中國許多貨櫃船在航行途中直接掉頭回去，因為不想面對145%的關稅」。

但他也說，希望在某個時間點能和中國達成協議。

川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加諸的關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。