舉台積電三星為例 川普：關稅促企業對美投資

中央社／ 華盛頓30日專電

美國總統川普上任以來關稅措施不斷，震撼全球貿易體系。他今天再以台積電、韓國三星等主要晶片製造商擴大對美投資為例，指他的關稅政策正激勵企業投資美國，而中國目前「情況非常不好」。

川普昨天在密西根州慶祝就職百日提及，包括輝達和台積電等企業都在美投資。他今天在內閣會議再次談到執政百日成果，包括祭出關稅措施，刺激企業投資美國。

他表示「我聽說由於關稅措施，三星將在美國建立大型設施」，如果沒有這些關稅措施，「他們就不會這樣做」。

同時，川普也再次提到台積電擴大對美投資，稱這同樣是關稅緣故，「這是全球最大晶片製造商…他們來自台灣，他們資金非常充裕，需要的是一個投資誘因，那就是關稅」。

他還說，已授權台積電建立自己的電力系統，「他們需要龐大的電力供應」。

台積電最近在亞利桑那州動土興建第3座晶圓廠。川普在內閣會議上特別點名美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）分享昨天參訪台積電亞利桑那州晶圓廠的觀察。

盧特尼克表示，台積電正在亞利桑那州一塊面積達1100英畝的土地投資，興建先進晶片製造設施。目前他們有1萬4000人參與，預計未來會有4萬人建設其餘廠房，未來還將僱用2萬名員工。

台積電繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，今年3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

此外，美中關稅戰持續之際，川普表示他看到一些最新報告，「中國現在的情況非常不好，受到重創，中國許多貨櫃船在航行途中直接掉頭回去，因為不想面對145%的關稅」。

但他也說，希望在某個時間點能和中國達成協議。

川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加諸的關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅施壓之際…親信裴度將出任駐華大使 對陸策略曝光

關稅戰北京不就範…學者：川普將採地緣戰略 台灣是關鍵

對美談判獻策 華府學者：可「大膽提案」降關稅、買武器

身為猶太人卻遭解雇 川普將賀錦麗夫婿逐出大屠殺紀念館委員會

相關新聞

關稅談判順利 川普：將與印度達成協議

美國總統川普四月廿九日表示與印度關稅談判進展順利，「我認為將與印度達成協議」；商務部長盧特尼克透露，川普政府已達成首個貿...

加拿大總理卡尼：與川普談判 須按照我們的條件來

加拿大總理卡尼在英國廣播公司（ＢＢＣ）廿九日刊出的專訪表示，加國只會依「我們的條件」與美國總統川普展開貿易和安全會談；加...

路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單

路透社引述兩名知情人士披露，在尋求緩解與華府的貿易戰衝擊之際，中國已列出可免徵125%關稅的美國商品清單，且正悄悄通知企...

開出的貿易條件令人難以接受！ 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

知名經濟學者克魯曼表示，從加拿大總理卡尼打「反川普」牌領導自由黨勝選，到美國總統川普與日本貿易談判未果、宣稱與中國大陸談...

川普生氣致電貝佐斯 亞馬遜撇清：不會標示關稅價格

美國電商龍頭亞馬遜計畫在網站上標示商品價格中關稅成本，白宮新聞秘書李維特廿九日高舉亞馬遜創辦人貝佐斯照片痛批這是「具有敵...

路透：AI 晶片管制 喊改拜登規定

路透引述三位知情人士報導，川普政府正著手修改拜登時代一項限制全球獲得人工智慧（AI）晶片的規定，可能取消將全球分成若干等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。