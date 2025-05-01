路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單
路透社引述兩名知情人士披露，在尋求緩解與華府的貿易戰衝擊之際，中國已列出可免徵125%關稅的美國商品清單，且正悄悄通知企業。
消息人士指出，目前尚不清楚有多少商品、哪些產品被列入清單，相關部門尚未公開透露這些訊息。
根據其中一名消息人士透露，相關部門正私下聯繫企業，告知企業將有一份可免徵關稅的產品分類清單。這名消息人士任職於一家藥品公司，在中國銷售美國藥品。
這名消息人士提及，上海浦東新區政府4月28日已就這份清單與他們公司聯繫，由於他們部分產品依賴美國技術，公司曾遊說希望獲得關稅豁免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言