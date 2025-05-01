路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單

中央社／ 北京30日綜合外電報導
路透社引述消息人士指出，中國為緩解與美國的貿易戰衝擊，已擬定一份可免除125%關稅的美國商品清單。 圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)
路透社引述消息人士指出，中國為緩解與美國的貿易戰衝擊，已擬定一份可免除125%關稅的美國商品清單。 圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

路透社引述兩名知情人士披露，在尋求緩解與華府的貿易戰衝擊之際，中國已列出可免徵125%關稅的美國商品清單，且正悄悄通知企業。

消息人士指出，目前尚不清楚有多少商品、哪些產品被列入清單，相關部門尚未公開透露這些訊息。

根據其中一名消息人士透露，相關部門正私下聯繫企業，告知企業將有一份可免徵關稅的產品分類清單。這名消息人士任職於一家藥品公司，在中國銷售美國藥品。

這名消息人士提及，上海浦東新區政府4月28日已就這份清單與他們公司聯繫，由於他們部分產品依賴美國技術，公司曾遊說希望獲得關稅豁免。

川普 美中關係 關稅

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