川普生氣致電貝佐斯 亞馬遜撇清：不會標示關稅價格

美國電商龍頭亞馬遜計畫在網站上標示商品價格中關稅成本，白宮新聞秘書李維特廿九日高舉亞馬遜創辦人貝佐斯照片痛批這是「具有敵意且政治性行為」，美國總統川普也致電貝佐斯表達不滿。亞馬遜發言人道爾澄清，相關計畫從未在亞馬遜主網站推動，僅於旗下平台內部討論過，且尚未獲得批准。

ＣＮＮ引述二名白宮高階官員報導，川普致電貝佐斯抱怨亞馬遜打算在網站上商品價格旁標示美國關稅成本的消息。官員透露，「川普當然很生氣，為什麼一家市值數十億美元的公司要把成本轉嫁給消費者？」川普隨後證實致電貝佐斯，表示這是一次「很好的通話」，稱「貝佐斯人很好，表現得很棒。他很快就解決了問題，是個好人。」

美國商務部長盧特尼克表示，若企業刻意讓消費者「誤以為」價格上漲是因關稅所致是帶有敵意的操作，「這完全是胡說八道。百分之十關稅根本不會對商品價格造成實質影響，唯一可能受影響的是國內根本無法生產的東西，例如芒果。」

貝佐斯在川普第二任期積極拉近與白宮關係，不僅祝賀川普勝選，還應邀赴白宮晚餐。亞馬遜曾向川普就職基金捐贈一百萬美元，目前更著手製作聚焦第一夫人梅蘭妮亞紀錄片，但根據彭博億萬富翁指數，自年初以來，貝佐斯個人財富縮水三百億美元，部分原因與高關稅及股市動盪有關。