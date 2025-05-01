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關稅談判順利 川普：將與印度達成協議

聯合報／ 編譯劉忠勇葉亭均季晶晶／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普四月廿九日表示與印度關稅談判進展順利，「我認為將與印度達成協議」；商務部長盧特尼克透露，川普政府已達成首個貿易協議，尚待對方總理與國會批准，預期很快會獲得同意，但拒絕透露是哪個國家。

財長貝森特說，美國「非常接近達成與印度的協議」，美國政府還與日本針對可能達成貿易協議進行「實質協商」，與南韓「協議框架」也可能同時進行，首批達成貿易協議可能會在本周或下周公布，「我猜，印度可能是我們簽署的第一批協議之一」。

路透引述知情人士報導，川普政府正著手修改拜登時代限制全球獲得人工智慧（ＡＩ）晶片規定，取消將各國分級以決定可獲得多少先進半導體做法，以便在貿易談判時把美國晶片拿來當成籌碼。不過，商務部發言人拒絕置評，白宮發言人也沒有立即回應置評請求。

今年一月美國商務部在前總統拜登任期結束前一周發布「人工智慧擴散框架」，將各國依獲取最先進ＡＩ晶片的權限分為三級，以確保最強大的運算能力掌握在美國及其盟友手中，防止這類晶片流向中國大陸和其他被視為有安全隱患的國家。企業五月十五日起必須遵守相關限制。

根據這項分級，第一級的十七國和台灣可無限制獲得ＡＩ晶片。第二級有大約一百廿國，可獲之ＡＩ晶片數量有限。至於大陸、俄羅斯、伊朗和北韓則歸類於第三級，完全禁止獲得ＡＩ晶片。消息人士表示，川普政府官員正考慮放棄上述分級，改以政府間雙邊協議取代。

在川普第一任期擔任商務部長的羅斯說，「有些聲音推動取消分級制度，這仍是進行中的工作。政府間協議是一個選項」。另名消息人士說，新做法很可能配合川普的貿易戰略，讓美國更容易在談判中把獲得美國設計的晶片當作籌碼。

近幾個月，川普政府官員一直表示希望讓規則「更嚴格但更簡單」，但有些專家認為取消分級反而讓規則變得更複雜。業界認為，限制他國獲取ＡＩ晶片會刺激買家，尤其是二級國家會轉向大陸購買「不受管制的廉價替代品」，一些美國議員也贊同這個看法，七名共和黨參議員四月中致信盧特尼克要求撤銷該規定。

其他可能的修改還包括加嚴限制許可豁免門檻。根據現行規定，若訂單規模低於約一千七百顆輝達高性能H100晶片的算力就不計入國家配額，只需向政府報備，毋需出口許可。川普政府正考慮要將訂單規模限制在五百顆H100晶片算力等值。

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