北京傳已制定美國商品「白名單」 豁免125%關稅減輕衝擊

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國大陸傳出已經制定了一份豁免125%關稅的美國商品「白名單」，示意圖。(路透)
中國大陸傳出已經制定了一份豁免125%關稅的美國商品「白名單」，示意圖。(路透)

中國大陸傳出已經制定了一份豁免125%關稅的美國商品「白名單」，包括藥品、晶片、飛機引擎及乙烷都在名單中，且名單持續擴大，以減輕關稅戰的衝擊。

不過，大陸官方並未公開「白名單」，僅透過相關部門私下聯繫進口企業，告知將被豁免關稅的商品類別清單，這種低調做法令北京可以一方面維持其公開立場，即表明在美國取消145%關稅前，維持與美國「鬥爭到底」的公眾形象，另一方面則可採取行動作出讓步。

路透報導，知情人士透露，中國已對部分藥品、晶片和飛機引擎等特定產品給予關稅豁免，並要求企業確定需要免稅的關鍵商品。一位在中國銷售美國藥品的公司工作人士指出，已收到上海當局有關該清單的聯繫，並指公司此前已經爭取關稅豁免，因為它的一些產品依賴美國技術。

彭博報導，儘管與美國存在貿易爭端，但迪士尼和環球影業多部電影據報已獲准在大陸上映。批准表明，在各大電影公司準備發行大製作的夏季影片之際，貿易緊張局勢並未導致影片發行量出現明顯回落。

大陸政府4月稍早表示，將「適度減少」引進美國影片數量，以回應川普總統徵收的關稅。

路透引述兩位知情人士表示，中國大陸已免除4月初對美國乙烷進口加徵的125%關稅。此舉將減輕進口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力，並為天然氣液（美國頁岩氣生產的副產品）提供一個銷售出路。

據美國能源資訊局（EIA）的數據，美國近一半的乙烷出口銷往中國。4月初中國大陸將包括乙烷在內的美國商品進口關稅提高至125%，以回應美國總統川普單獨提高對大陸關稅的決定。

川普 關稅

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