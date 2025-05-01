川普：145%關稅是陸自找的

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

川普表示，中國大陸被加徵高關稅是「自找的」，他還認為北京當局可以找到辦法來減少他們對美國消費者的衝擊。但從幾家最熱門中國商品賣家的銷售價格來看，美國的消費者恐怕才是承擔川普關稅的主要受害者。

川普4月29日接受ABC News採訪時說：「你不知道中國會不會吞下它；中國可能會吞下那些關稅的。」「以前中國一年賺1兆美元。他們對我們的剝削到了無人能及的地步。這世界上幾乎每個國家都在剝削我們。他們再也沒辦法這樣做了。」

川普表示，他不認為美國消費者的日子會難過，不過他坦承對許多中國商品加徵145%關稅，幾乎等同於實施貿易禁運，「那很好。他們活該。」

就在川普態度再次轉為強硬的幾天前，美國官員還曾放出消息，表示尋求修復受損的對中貿易關係，並敦促中國官員主動開啟談判。華爾街日報上周報導，川普政府考慮五年內逐步降低對中關稅，白宮官員表示此案已擺在談判桌上。川普當時也對媒體表明，他願意大幅削減關稅，而且只要談判敲定結果，中國會「安然無恙」。

儘管美國高層官員多次預測，中國將被迫坐上談判桌，但雙方至今仍未開始磋商。

川普還告訴ABC News，美國民眾不該對他的關稅政策感到意外，因為這些關稅是解決貿易逆差和振興國內製造業的必要之舉，「我在競選時都說過這些了。我說了，將會有一段過渡期，我們被全世界的每一個國家敲竹槓了。」

在Temu和希音（Shein）等陸資平價電商巨頭的平台上，美國的大量商品價格飆升；對於直接從中國出貨的商品，Temu將關稅成本幾乎全部轉嫁給美國消費者，部分商品的價格幾乎翻倍。

川普 關稅

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