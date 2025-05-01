路透：AI 晶片管制 喊改拜登規定
路透引述三位知情人士報導，川普政府正著手修改拜登時代一項限制全球獲得人工智慧（AI）晶片的規定，可能取消將全球分成若干等級以決定一國可獲多少先進半導體的規定，以便讓川普政府在各國進行貿易談判時，把美國晶片拿來當成強有力的籌碼。
今年1月，美國商務部在前總統拜登任期結束前一周發布「人工智慧擴散框架」，將全球各國獲取最先進AI晶片的權限劃分為三個等級，並管控某些模型權重，以確保最強大的運算能力掌握在美國及其盟友手中，防止流向中國大陸和其他被視為有安全隱患的國家，原定5月15日上路。
但消息人士透露，川普政府官員正在權衡放棄上述規則裡的分級方法，以基於政府間協議的全球許可制，取而代之。
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