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加拿大總理卡尼：與川普談判 須按照我們的條件來

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
加拿大總理卡尼率領自由黨在廿八日大選擊敗保守黨。法新社
加拿大總理卡尼率領自由黨在廿八日大選擊敗保守黨。法新社

加拿大總理卡尼在英國廣播公司（ＢＢＣ）廿九日刊出的專訪表示，加國只會依「我們的條件」與美國總統川普展開貿易和安全會談；加國是美國逾四十州最大客戶，「我們值得也期待受到尊重，我也確信我們將在適當時候重獲尊重，接著我們能進行這些討論」。

卡尼領導自由黨在廿八日聯邦大選勝出，可望在國會下議院拿一六九席繼續執政，但未達過半所需的一七二席。加國總理辦公室廿九日聲明，卡尼同日與川普通話，川普恭賀卡尼，兩人同意在不久的將來面對面會晤；美加領袖也同意兩國作為獨立主權國家，互惠合作的重要性。

但卡尼在大選投票尾聲接受ＢＢＣ訪問說，只會在能進行認真且尊重加國主權的討論時，他才會訪問華府。對川普有意讓加國成為美國第五十一州，卡尼說這「永遠不會發生」，也不認為美國可以取得其他國家領土，「無論是巴拿馬、格陵蘭或其他地方」。

卡尼坦言若能與美國達成協議並善用和歐盟、英國的貿易關係基礎，將有「雙贏的可能性」。他說，美加可以有經濟和安全夥伴關係，不過「這會和我們過去擁有的夥伴關係大不相同」。卡尼並提醒，加拿大提供美國至關重要的能源，也基本上提供美國農民使用的所有肥料。

白宮副新聞秘書凱利則稱，加拿大這次大選，不影響川普讓加國成為美國寶貴一州的計畫。

ＢＢＣ指約七成五加國出口品銷往美國，美國出口銷往加國占一成七。加國也是美國最大境外原油供應者；美國去年預估對加國的四百五十億美元貿易逆差，大多源自美國能源需求。

川普數個月來多次提及要兼併加國，還曾稱前總理杜魯多是「州長」，使美加關係緊張。加拿大也是川普回任以來引爆的貿易戰裡，首批遭關稅鎖定的國家之一。

除了百分之廿五的鋼、鋁關稅，川普也已局部實施對加國多項銷美商品的百分之廿五關稅，美墨加貿易協定涵蓋的產品除外。加國則對約四百二十億美元美國商品實施報復關稅。

今年一月，杜魯多宣布辭職及川普做出關稅和兼併加國的威脅前，自由黨民調一度落後在野黨保守黨約廿個百分點，但後來川普的威脅激起加國人愛國主義，卡尼支持度水漲船高，導致大選結果戲劇性逆轉。

川普 關稅

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