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川普關稅全球動盪 避險基金巨頭：將使日本汽車業被迫合併求生

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英仕曼集團資產經理人哈吉特表示，在關稅動盪下，日本車廠可能被迫合併來對抗競爭。美聯社
英仕曼集團資產經理人哈吉特表示，在關稅動盪下，日本車廠可能被迫合併來對抗競爭。美聯社

全球最大上市避險基金英仕曼集團（Man Group）表示，在關稅引發的動盪環境下，日本以出口為導向的汽車業將被迫整合。

彭博資訊報導，英仕曼資產組合經理人哈吉特（Stephen Harget）受訪表示，日本車廠正在被迫整併資源，來對抗中國大陸車廠的積極事業計畫和快速擴張。

他說，「當一個產業真的面臨壓力，整合通常是解決壓力的絕佳答案」，整合將提供「規模優勢」，而且企業之間可以分擔投資負擔。

美國總統川普本周稍早簽署兩項命令，來減輕他的關稅對汽車業的衝擊。

這並非這個日本最大產業首次面臨逆風。包括2007年的全球金融海嘯，日本汽車業也曾經歷過2011年因為東日本大地震、泰國洪水和日圓走升導致的市場下滑。

但哈吉特表示，「這次似乎情況不一樣，因為大陸競爭者的崛起以及關稅，使日本製造、然後出口的商業模式受到質疑」，「我們可能手上有一項危機要處理，因此日本必須透過產業整合和改善企業治理來抓住機會」。

哈吉特並認為，這種整合現象可能只會出現在日本，因為其他地區的車廠已經度過這個週期。「因此，從這層意義上來說，日本車廠可以說是一群異類」。

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