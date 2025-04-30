川普政策影響美國風電市場 大型開發商相繼停工

德國萊茵集團是全球離岸風電頂級開發商之一，集團執行長在年度大會前發布的書面聲明中表示，因應美國總統川普政府近期針對風電產業的舉措，集團已暫時停止在美國的專案。

路透社報導，德國萊茵集團（RWE）執行長克勒伯（Markus Krebber）的評論，對剛起步的美國離岸風電市場是一大打擊。這個產業曾是美國前總統拜登能源政策的重要支柱，但繼任的川普誓言要終止相關發展。

RWE目前在紐約州、路易斯安那州和加州外海擁有3處離岸風電租約。

克勒伯發表評論一週前，挪威國家石油公司（Equinor）宣布，由於美國內政部長柏根（DougBurgum）下令停工，將停止其位於紐約外海EmpireWind I專案的施工。

美國內政部指出，有資料顯示這項專案在未經適當環境分析的情況下獲得核准。

克勒伯在即將於30日舉行的年度大會書面資料中表示：「我們已暫停在美國的離岸業務。考量當前政治發展，我們將持續保持審慎態度。」

川普於今年1月上任首日便下令暫停新的聯邦離岸風電租賃，並批評這些風力發電機醜陋又昂貴。

RWE在美國的計畫包括3GW（百萬瓩）的Community Offshore Wind專案，目前正與其他數個專案競爭與紐約州簽約。

這項專案預計在2030年代初期開始發電，可為超過100萬戶家庭供電。RWE於2022年以11億美元租用該區域。

德國最大電力生產商RWE上月曾表示，已將其美國離岸風電業務縮減至最低程度，但未明言這些業務已暫時停止。