關稅戰之際 中國主權基金出售10億美元私募股權投資

路透社報導，中國主權財富基金中國投資有限責任公司正在二級市場出售約10億美元的私募股權投資組合。這些資產由8家美國基金經理管理的多檔基金持有，包括黑石集團和凱雷集團。

報導引述知情人士表示，中投公司已聘請美國投資銀行 艾維克（Evercore）為這次出售提供諮詢，並計劃在6 月底前完成出售資產。

報導表示，資產總值和出售期限並非固定，可能會根據市場和定價而變化。

知情人士表示，中投公司於2024年底開始與顧問和資產管理人討論此次出售，作為優化投資組合的一部分。這筆10億美元的資產於2016年和2017年開始投資私募股權基金，其投資週期即將結束。

不過，這次出售正值地緣政治和貿易局勢緊張，尤其是美中之間的緊張局勢，引發市場的動盪和不確定性。中美的緊張關係也蔓延到金融領域，兩國都加強對對方金融機構一些投資的審查。

中投、黑石集團（Blackstone）和凱雷集團（CarlyleGroup）都沒有回應置評請求。

據中投官網，該公司成立於2007年9月29日，是依照中國公司法設立的主權財富基金，宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化。公司總部設在北京，註冊資本為2000億美元（約新台幣6.39兆元）。