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川普關稅變行銷利器：催促消費者趁漲價或缺貨前快快下手

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉、賓士和日產等汽車製造商最近促銷都主打川普關稅，強調再過幾周，價格恐將調漲，催消費者快下單。路透
特斯拉、賓士和日產等汽車製造商最近促銷都主打川普關稅，強調再過幾周，價格恐將調漲，催消費者快下單。路透

川普關稅引發美國通膨升溫及經濟衰退的憂慮，但包括特斯拉、賓士和日產等汽車製造商，以及賣便當盒的Omie，還有豪華床墊品牌Saatva，都把危機當成出售更多庫存的大好機會，強調再過幾周恐無貨可賣，要利用消費者的恐懼，催促他們把握最後機會快下單。

加拿大潛在買家造訪特斯拉網站會看到明黃色橫幅：「快查看關稅生效前價格，售完即止」；日產旗下高階品牌Infinity擴大宣傳，趁春季活動期間「免關稅投資買一輛Infinity」；賓士則承諾吸收2025年新車的關稅成本。

另外，高檔床墊銷售商Saatva本周在官網告知訪客，「別再等！趕在關稅上漲之前下手買」，加州品牌Omie表示，中國大陸製品的進口成本「大幅上漲」，售價很快會調高，但消費者可以使用折扣碼「關稅前價格」（BeforeTariffs）享受為期一周的低價。巴黎服裝品牌Sézane則向美國消費者發送電郵，提醒部分商品可能很快停售。

紐約大學史登商學院行銷學教授Adam Alter指出，這些促銷策略都是訴求「稀缺性」，吸引擔心漲價的消費者搶購。

儘管美國消費者的信心已跌至2020年5月以來最低點，但這些促銷活動似乎對零售市場產生了積極影響。資深廣告分析師Brian Wieser表示，圍繞關稅的擔憂可能是推動3月零售增長優於市場預期的原因之一。

川普 關稅

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