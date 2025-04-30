快訊

公幼海嘯／全數招滿 熱門幼兒園「軟實力」打動家長

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

日美交涉關稅第2輪談判 經濟再生大臣赤澤亮正啟程

中央社／ 東京30日專電

日本與美國官員繼4月16日首度開會交涉關稅後，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天從東京啟程赴美進行第2輪美日關稅談判。他對媒體表示，期待日美之間能達成符合雙方國家利益的共識。

日本放送協會（NHK）報導，為了進行第2輪日美關稅談判，赤澤今天上午將近11時（台灣時間10時）左右從東京羽田機場啟程赴美。

赤澤在啟程前對媒體表示，「當然有國家利益要考量，但一定得要美方也能接受才可。我時時在考慮的是如何建立雙贏的關係，達成協議，一步也好、兩步也好，期待能向前進」。

赤澤還表示，「我聽汽車業者高層反映，日本企業現在只要一出口，每天就是虧損的狀況，因此須『慎重但儘速』處理才行」。言下之意，要考慮到美國關稅措施對汽車等日本國內產業的影響，期待日美雙方能達成符合國家利益的共識。

報導指出，赤澤在談判時，除了將再度強烈要求美國重新調整一連串的關稅措施之外，同時也將說明日本促進對美國的投資將有利於美國的經濟，期待能找到日美都能妥協之處。

有關美方要求日方擴大進口汽車、農產品等，日方是否能視美方的作法與談判態度，說明日方的想法，並具體討論，將是這場日美談判的焦點。

有關美國總統川普（Donald Trump）日前聲稱「美日談判近乎達成協議」的說法，日本政府內部指出「不知根據為何」、「可能是講給美國人民聽的」，日方對於談判的日程採慎重處理的方針。

日本政府4月16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免，雙方同意協調本月內啟動第2輪談判。

日本經濟新聞報導，赤澤4月30日至5月2日訪美，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員展開第2輪談判。

16日首度談判時，川普臨時宣布加入，表達希望把對日貿易逆差降至零，並對美國汽車在日本市場銷售不佳表示不滿。

第2輪談判中，日本將在揣摩川普想法的基礎上，力求推動具體談判進展，預料將一邊觀察美國對日本的回應程度，一邊研判何時拿出新的談判籌碼。

在農產品方面，日本考慮擴大進口美國的玉米和大豆。

美國還批評日本稻米市場存在非關稅障礙，要求日本擴大進口。日本正考慮在「最低進口配額（Minimum Access，MA）」的77萬噸外國米免關稅配額內，安排約7萬噸的美國專屬配額。

另外一項重要談判籌碼則是汽車。在美國貿易代表署（USTR）3月公布的「貿易障礙報告書」中，將日美在汽車安全標準上的差異列為主要的非關稅障礙之一。美方主張，日本嚴格的標準阻礙了美國汽車進入日本市場。

日本政府內部正考慮一項與安全標準有關的特例措施，被稱為「進口汽車特別處理制度」，內容包括簡化提交文件、免除實車測試等優惠措施。如果運用此特例制度，與日本安全標準不同的美國汽車，在進口時預料可省下數個月的認證手續。目前適用此制度的是年進口量在5000輛以下的汽車，將考慮提高上限。

川普 關稅

延伸閱讀

550名猶太拉比聯名致函 譴責川普反猶政策

川普被看破手腳⋯市場對關稅鈍化？他曝「沒必要等90天」：末班車要開了

台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

【專家之眼】市場力量將促成海湖莊園協議？！

相關新聞

亞馬遜撇清「不會標註關稅價格」 川普大讚貝佐斯「是好人」

電商龍頭亞馬遜計畫在網站上標示商品價格中關稅成本（附加費），結果引發美國總統川普不滿，甚至致電亞馬遜創辦人貝佐斯。對此，...

台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川...

別跟川普起舞 借鏡日本 跟美國要這樣談關稅

美國總統川普在《交易的藝術》一書中寫道，讓對方覺得自己急於達成協議，可能是談判時最糟糕的行為，因為這會讓對方聞到血腥味，「然後你就死了」。川普日前宣稱與日本的談判「大有斬獲」前，最好先記得自己的忠告。

日美交涉關稅第2輪談判 經濟再生大臣赤澤亮正啟程

日本與美國官員繼4月16日首度開會交涉關稅後，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天從東京啟程赴美進行第2輪美日關稅談判。他對...

洛杉磯港下周貨運量恐崩減35% 零售商再過5-7周感受衝擊

從中國大陸運往美國西岸港口的出貨量下周預料將大幅減少，因美國總統川普的關稅措施導致企業大砍進口訂單。洛杉磯港主管預測，運...

白宮經濟顧問米倫面對專業投資人招架不住！ 目擊者：語無倫次

英國金融時報報導，白宮首席經濟顧問米倫（Stephen Miran）上周和債市主要投資人會面時，試圖安撫市場信心，但效果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。