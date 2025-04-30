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洛杉磯港下周貨運量恐崩減35% 零售商再過5-7周感受衝擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國洛杉磯港口作業。美聯社
美國洛杉磯港口作業。美聯社

從中國大陸運往美國西岸港口的出貨量下周預料將大幅減少，因美國總統川普關稅措施導致企業大砍進口訂單。洛杉磯港主管預測，運量降幅可能超過三分之一。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）29日向媒體表示，「根據我們用來測量亞洲裝貨量的港口優化系統，下周運量將比去年同期下降超過35%。由於一些美國大型零售商因關稅而停止所有來自中國的出貨，裝載量急劇下降」。

塞羅卡表示，來自中國的貨運量約占洛杉磯港處理量的45%，不過一些航運業者將尋求在東南亞的其他地點提貨，試圖把他們的船裝滿。

除了貨運量減少外，塞羅卡表示，預期在原定5月抵達洛杉磯港的船隻中，約四分之一會被取消。

一些經濟分析師示警，從中國大陸發貨的出貨量數據已經開始顯示，對美的貿易量減緩。阿波羅全球管理公司首席經濟師史洛克（Torsten Slok）近期列出一個時間表，包括中國進口減少將導致美國運輸和零售業裁員、貨架上空蕩蕩，以及經濟在今夏陷入衰退。

塞羅卡說，他認為美國零售商大約還有五到七周的時間才會感受到出貨量減少的影響，部分原因是各公司在川普宣布加徵關稅之前就囤積了貨物。

他表示：「我不認為當我們去購物時，商店貨架上會完全空空的。但如果想要找一件藍色襯衫，你可能會發現11件紫色襯衫和一件尺寸不符需求的藍色襯衫。所以我們會開始看到貨架上的選擇愈來愈少，單純是因為額外成本，所以無法取得各種樣式的商品。至於那件還在架上的藍色襯衫，你將見到價格上漲。」

川普 關稅

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